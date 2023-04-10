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اتحاد السلة يحدد موعد نهائي الدوري

اتحاد السلة يحدد موعد نهائي الدوري
11 ابريل 2023 02:15

دبي (وام)

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أعلن اتحاد كرة السلة جدول مباريات ومواعيد المرحلة النهائية لدوري كرة السلة للرجال، والتي تتضمن مباراتي الدور النهائي بين فريقي شباب الأهلي والنصر المتنافسين على اللقب. وتضمن جدول المباريات إقامة ذهاب الدور النهائي بين الفريقين يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب شباب الأهلي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الخميس الموافق 20 أبريل على ملعب النصر، وفي حالة اللجوء إلى مباراة فاصلة تم تحديدها يوم 29 أبريل على ملعب شباب الأهلي.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الوصل والشارقة يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري على ملعب الوصل، وتقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع بين فرق الوحدة والظفرة والبطائح. 

اتحاد كرة السلة
كرة السلة
شباب الأهلي
النصر
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