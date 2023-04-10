7 نقاط تفصل حتا عن بطاقة «الصعود الأولى» للمحترفين

معتصم عبدالله (دبي)



قطع فريق حتا متصدر دوري الدرجة الأولى، خطوة جديدة في مشوار العودة لدوري المحترفين، بعدما عزز صدارته للمنافسة بتحويل تأخره أمام مضيفه مصفوت بهدف إلى فوز 3-1 في ختام «الجولة 29»، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، ويبقى على بعد 7 نقاط للوصول إلى النقطة 72 ويحسم المنافسة على بطاقة الصعود الأولى، في ظل الوصافة الحالية لدبا الحصن برصيد 57، وتراجع «الصقور» للثالث برصيد 56.

وسيكون أقصى رصيد من النقاط من الممكن أن يصل إليه «الصقور» صاحب المركز الثالث حالياً في الترتيب هو 71 نقطة، مع بقاء 5 مباريات لختام الدوري بنهاية الجولة 34 والمقررة في 21 مايو المقبل، علماً بأن الإمارات يتفوق نسبياً على حتا في المواجهات بفوزه في الدور الأول على ملعبه 3-0، والخسارة في الثاني 2-3 على استاد حمدان بن راشد.

واستمر بنهاية «الجولة 29» سباق التنافس المثير ما بين ثلاثي المقدمة حتا، دبا الحصن، والإمارات على بطاقتي الصعود، في الوقت الذي تراجعت فيه حظوظ مصفوت الرابع ببقائه برصيد 49 نقطة بعد الخسارة أمام ضيفه «الإعصار» 1-3.

وتجاوزت أهداف دوري الأولى حاجز الـ 700 هدف لتصل إلى 708 أهداف في 232 مباراة بنهاية «الجولة 29»، وتصدر «الصقور» ثالث الترتيب العام واجهة الأقوى هجوماً والأفضل دفاعاً برصيد 67 هدفاً مقابل 27 ولجت شباكه، وسجل هجوم حتا 63 هدفاً في وصافة الأقوى هجوماً فيما استقبلت شباكه 30 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع، واحتل دبا الحصن وصيف الترتيب العام المركز الثالث على صعيد الأقوى هجوماً بتسجيله 61 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 33 هدفاً.

من جهته عادل الصربي فيليب استوبرفيك، منافسه البرازيلي دياجو داسيلفا مهاجم «الصقور» على رأس قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى برصيد 20 هدفاً، وسجل فيليب الذي نجح في كسر صيامه التهديفي لثلاث مباريات، هدف فريقه الثاني أمام الذيد 2-3، في الوقت الذي تواصل فيها صيام دياجو عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي بخسارة فريقه أمام مضيفه مسافي 1-2.

وتُلعب مباريات الجولة 30 على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجمعة المقبل بمواجهة سيتي والرمس على ملعب نادي النصر، ويلتقي السبت دبا الحصن والتعاون، العروبة والعربي، بينونة والجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الإمارات ومصفوت، حتا والذيد، جلف اف سي ومسافي، الفجيرة والحمرية.

نتائج «الجولة 29»

الرمس - فرسان هسبانيا 0-1

الذيد - العروبة 3-2

الجزيرة الحمراء - دبا الحصن 1-3

العربي - سيتي 3-0

الحمرية - جلف إف سي 2-2

التعاون - الفجيرة 0-4

مسافي - الإمارات 2-1

مصفوت - حتا 1- 3

ترتيب فرق الصدارة

حتا 65

دبا الحصن 57

الإمارات 56

مصفوت 49