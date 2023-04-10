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الرياضي

«الأمن الجنائي» يحرز لقب «رمضانية شرطة أبوظبي»

«الأمن الجنائي» يحرز لقب «رمضانية شرطة أبوظبي»
11 ابريل 2023 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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توجت شرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول في مسابقة «كرة القدم الرمضانية» ببطولة القائد العام الرمضانية، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، ضمن المنافسة على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، للموسم الرياضي 2022-2023.
وحصل على المركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وحل ثالثاً قطاع الموارد البشرية، وشاركت في البطولة 8 فرق من مختلف القطاعات الشرطية، وكانت المنافسات قوية بين الفرق المشاركة.
وكرم العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية الفرق الفائزة، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة، والتي تعتمد على التميز الرياضي وقوة التحمل وتعزز من نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.
وحصل اللاعب عبدالله العامري من قطاع الأمن الجنائي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز بجائزة هداف البطولة اللاعب عمر الراشدي من قطاع المهام الخاصة، بينما حصل الحارس صالح المسماري على جائزة أفضل حارس في البطولة، وحصل فريق أكاديمية سيف بن زايد على الفريق المثالي في البطولة، وحصل على جائزة الإداري المثالي عبدالله عبد القادر من قطاع المهام الخاصة.

شرطة أبوظبي
الأمن الجنائي
كرة القدم الرمضانية
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