الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة الرياضي» يواجه الشرطة في ختام «المؤسسات الحكومية»

«الشارقة الرياضي» يواجه الشرطة في ختام «المؤسسات الحكومية»
11 ابريل 2023 02:15

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أميركية الشارقة» تستضيف «الحوارات المناخية في التعليم العالي»
سالم القاسمي يشهد حفل ختام مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين

قمة نارية يشهدها ختام منافسات البطولة الـ25 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، حيث يلتقى مساء اليوم فريقا مجلس الشارقة الرياضي مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ختام البطولة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.
وفجر فريق مجلس الشارقة الرياضي، في أول مشاركة له في بطولات موظفي حكومة الشارقة، كبرى مفاجآت البطولة بالتأهل للمباراة النهائية، عندما حقق فوزاً مثيراً على حامل لقب البطولة السابقة، فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، في نصف النهائي بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأهل فريق مجلس الشارقة في أول مشاركاته للمباراة النهائية.
وتأهل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة للمباراة النهائية، بعد تحقيق فوز مستحق على الحصان الأسود للبطولة فريق بلدية مدينة الحمرية بأربعة أهداف دون رد، ليواصل فريق الشرطة عروضه القوية نحو تحقيق اللقب.
ويتقابل فريقا هيئة مطار الشارقة الدولي مع فريق بلدية مدينة الحمرية في مباراة متكافئة لتحديد المركز الثالث.
من جانبه أشاد أحمد سالم المظلوم، أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة، بالنجاح الكبير للبطولة في نسختها الحالية، وارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة وقوة المنافسة بينها، مثمناً الروح الرياضية العالية بين اللاعبين.

مجلس الشارقة الرياضي
المؤسسات الحكومية
الشارقة
آخر الأخبار
ميسلينتات مديراً للكرة بفريق أياكس الهولندي
الرياضي
ميسلينتات مديراً للكرة بفريق أياكس الهولندي
اليوم 14:17
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
الإمارات
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
اليوم 14:13
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
الإمارات
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
اليوم 14:08
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©