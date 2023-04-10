«الشارقة الرياضي» يواجه الشرطة في ختام «المؤسسات الحكومية»

الشارقة (الاتحاد)

قمة نارية يشهدها ختام منافسات البطولة الـ25 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، حيث يلتقى مساء اليوم فريقا مجلس الشارقة الرياضي مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ختام البطولة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وفجر فريق مجلس الشارقة الرياضي، في أول مشاركة له في بطولات موظفي حكومة الشارقة، كبرى مفاجآت البطولة بالتأهل للمباراة النهائية، عندما حقق فوزاً مثيراً على حامل لقب البطولة السابقة، فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، في نصف النهائي بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأهل فريق مجلس الشارقة في أول مشاركاته للمباراة النهائية.

وتأهل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة للمباراة النهائية، بعد تحقيق فوز مستحق على الحصان الأسود للبطولة فريق بلدية مدينة الحمرية بأربعة أهداف دون رد، ليواصل فريق الشرطة عروضه القوية نحو تحقيق اللقب.

ويتقابل فريقا هيئة مطار الشارقة الدولي مع فريق بلدية مدينة الحمرية في مباراة متكافئة لتحديد المركز الثالث.

من جانبه أشاد أحمد سالم المظلوم، أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة، بالنجاح الكبير للبطولة في نسختها الحالية، وارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة وقوة المنافسة بينها، مثمناً الروح الرياضية العالية بين اللاعبين.