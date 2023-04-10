عجمان يضرب الأرقام القياسية في «ليلة الرباعية»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق عجمان رقماً قياسياً بالوصول إلى النقطة 38 في تاريخه بدوري المحترفين عقب الفوز على الوصل برباعية في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة، حيث كانت النقطة 37 هي أعلى نسبة حققها وذلك في موسم 2018-2019، ولازال أمامه 4 جولات لتسجيل المزيد من النقاط في المسابقة.

كما حقق «البرتقالي» رقماً قياسياً أيضاً بتسجيل 3 أهداف خلال أول 24 دقيقة من المباراة، وهو ما لم يحدث في تاريخ المسابقة، حيث جاءت الأهداف في 15 دقيقة عن طريق وليد أزارو في الدقيقتين 9 و20 وفراس بالعربي في الدقيقة 24.

ولم تكن الرباعية البرتقالية هي الأولى في مرمى الإمبراطور، بل سبق وأن فاز عجمان بنفس النتيجة في الجولة 24 من الموسم الماضي وأيضا في موسم 2011-2012 وموسم 2013-2014 كما فاز بنتيجة 4-3 في موسم 2009-2010.

من ناحية أخرى، كشف محمد حسين كزوة مدير فريق عجمان أن الإصابة التي لحقت بالحارس علي الحوسني وخرج على أثرها من المباراة في الشوط الثاني لم تكن سوى كدمة في الركبة والرأس وسيعود الحوسني إلى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الشارقة في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة المقبلة.

وأكد الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان أن فريقه استحق الفوز والحصول على العلامة الكاملة على الأداء الذي قدمه على مدار شوطي المباراة وبالتحديد من الدقيقة الأولى كانت لنا الأفضلية وسيطرنا على اللعب وسجلنا 4 أهداف، وبالتالي النتيجة مستحقة لنا.

وقال بيتزي مدرب الوصل: «الخسارة بالأربعة أمام عجمان جاءت بسبب الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في الشوط الأول وحاولنا العودة وسجلنا هدفين ولكن لم تفلح المحاولة وهذه الخسارة تسببت في ابتعاد الوصل عن المنافسة على المركز الأول وبات بعيدا وليس أمامنا سوى مباراة العين في إياب كأس رئيس الدولة وهي المباراة التي تساوي الموسم بأكمله ولابد أن نفوز بها».