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بالعربي يشعل فتيل «البركان»

بالعربي يشعل فتيل «البركان»
11 ابريل 2023 02:15

سلطان آل علي (دبي) 

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حقق فريق عجمان انتصاراً مدوياً على الوصل في المواجهة التي أتت بين ذهاب وإياب نصف نهائي الكأس للفريقين، وانفجر «البركان» وخرج بثلاثية نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر المباراة قبل أن ينتهي اللقاء بالفوز، وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للنجمين وليد أزارو وفراس بالعربي الذي يستمر في تقديم اسمه بين كبار دورينا.
ويستمر النجم التونسي فراس بالعربي في تقديم المستويات الاستثنائية للموسم الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين والثاني مع نادي عجمان.ويتصدر بالعربي قائمة صانعي الأهداف في الدوري بـ10 صناعات، متساوياً مع سفيان رحيمي لاعب العين. كما يأتي نجم عجمان في المركز الخامس على مستوى الهدافين برصيد 11 هدفاً. ووصل مجموع مساهماته إلى 21 مساهمة، ليكون رابع المساهمين في الدوري هذا الموسم بعد لابا كودجو (31) وعلي مبخوت (26) وفابيو ليما (23). وتمثّل مساهمات فراس بالعربي 60% من إجمالي أهداف عجمان التي بلغت 35 هدفاً. وهي أعلى نسبة مساهمة للاعب مع فريقه، متساوياً مع علي مبخوت في الجزيرة.وإذا تحدثنا عن النقاط المباشرة، فقد جلبت مساهمات فراس 21 نقطة لعجمان من أصل 38 نقطة هذا الموسم بنسبة 55%. وهي ثاني أعلى نسبة بعد علي مبخوت في الجزيرة بـ63%. وبذلك لو خصمنا نقاط فراس سيكون عجمان في المركز 12 وينافس على الهبوط.وإذا ما نظرنا إلى مسيرة فراس بالعربي في دورينا، فسنجد أنه وصل إلى المباراة رقم 70 على مدى 3 مواسم مع الفجيرة وعجمان منذ2020-2021، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 21 هدفاً ليبلغ مجموع مساهماته 51 هدفاً في 70 مباراة وبمعدل مساهمة كل 122 دقيقة، أي كل مباراة ونصف تقريباً.هذه الأرقام تعكس قيمة اللاعب الكبيرة، والتي تتجاوز أسماء رنانة تحمل الكثير من الهالة الإعلامية حولها وآمال الجماهير.

عجمان
الوصل
شرطة عجمان
علي مبخوت
الجزيرة
دورينا
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