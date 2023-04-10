سالم صالح أول «بديل» يمنح «الملك» 3 نقاط

علي معالي (الشارقة)

يعتبر سالم صالح أول لاعب بديل يمنح الشارقة 3 نقاط كاملة هذا الموسم، عندما سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 75 في شباك الظفرة، وهو الهدف الذي انتهت به المباراة التي جرت بالملعب البيضاوي في الإمارة الباسمة، وهي نفس النتيجة التي حققها «الملك» على «الفارس» في الدور الأول بهدف جاء في الدقيقة 87 عن طريق كايو لوكاس، الذي كان خارج قائمة المباراة الأخيرة.

شارك سالم صالح في الدقيقة 46 بدلاً من ماجد سرور، وهو تغيير هجومي أراد به كوزمين أولاريو مدرب الشارقة زيادة الفعالية الهجومية، ونجح سالم في استغلال كرة عرضية ثابتة من بيانيتش ليضعها برأسه في شباك المتألق عبدالله حسن حارس الظفرة الذي قدم مباراة كبيرة.

وكان سالم صالح قد سجل من قبل في شباك عجمان في مباراة الجولة الـ 16، بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88 بعد نزوله للملعب بدقيقة واحدة بدلاً من بيانيتش في المباراة التي انتهت بالفوز برباعية نظيفة، ولعب سالم صالح حتى الآن 7 مباريات بواقع 73 دقيقة فقط، ولم يبدأ أي مباراة في التشكيلة الأساسية.

والنقاط الثلاث التي حققها «الملك» في مباراة الظفرة مهمة للغاية معنوياً للفريق، قبل أن يدخل أجواء مباراة الإياب ضد فريق عجمان في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تعتبر واحدة من أهم لقاءات الفريق في الوقت الراهن أملاً في أن يجد «الملك» نفسه على مقربة من منصة التتويج بعد ضياع أمل دوري أدنوك.

وعبر سالم صالح عن سعادته بالهدف قائلاً: «جاء في توقيت مناسب لفريقي قبل لقاء الكأس، وعلينا أن نغلق باب الدوري حالياً ليكون الاهتمام والتركيز الأكبر في مواجهة عجمان، وفي رصيدنا انتصار حققناه 2-1 في الذهاب، وعلينا أن نسير قدماً نحو لقب الكأس».

وأضاف: «قبل المباراة حدثني زملائي على الدكة بأن تغيير نتيجة المباراة سيكون على يدي، وهو ما أسعدني كثيراً، لذلك بعد الهدف توجهت لزملائي خارج الملعب لأشكرهم على دعمهم لي».