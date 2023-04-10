عودة مظفرة لفافرينكا في مونت كارلو وموراي يودع

مونت كارلو (رويترز)

استعاد البطل السابق ستانيسلاس فافرينكا لمحات من مستواه الرائع، ليعدل تأخره إلى انتصار على تالون جريكسبور بنتيجة 5-7 و6-3 و6-4، ويبلغ الدور الثاني في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، بينما انتهى أول ظهور للبريطاني آندي موراي في البطولة منذ 2017 بالخسارة أمام أليكس دي مينو.

وواجه فافرينكا خطر السقوط في المباراة الافتتاحية للعام الثاني توالياً، بعد خسارة المجموعة الافتتاحية المتقاربة، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً وجد سبيلاً للعودة للمباراة، ليهيمن على المجموعة الثانية ويكسر إرسال منافسه مبكراً في المجموعة الفاصلة.

وتغلب جريكسبور على فافرينكا في لقائهما السابق الوحيد في 2018، وأظهر الكثير من القتال ليتعادل 3-3 لكنه تخلى عن إرساله مرة أخرى ليسمح للاعب السويسري المخضرم بالتقدم والفوز بالمباراة في سادس نقطة لحسم اللقاء.

وقال فافرينكا بطل 2014 وهو أكبر لاعب سناً في بطولة هذا العام «التحلي بالهدوء مفتاح الفوز اليوم. في الدور الأول تحتاج دائماً للعب بأسلوبك. المباراة الأولى على الملاعب الرملية ليست سهلة أبداً أمام منافس بهذه الجودة. أنا سعيد بالتأهل. كان من المهم القتال حتى النهاية».

وسيلتقي فافرينكا، الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى، في الدور المقبل مع تايلور فريتز المصنف العاشر عالمياً.

وقال فافرينكا عن منافسه الأميركي «إنه لاعب رائع. يحتل مركزاً بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وفاز بالكثير من المباريات والبطولات. إنه خطير للغاية على مختلف أنواع الملاعب».

وشارك موراي مباشرة في البطولة المرموقة بعد انسحاب العديد من اللاعبين، بما في ذلك المصنف الثاني عالمياً كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال الحاصل على 11 لقباً في البطولة بسبب الإصابة.

لكن المصنف الأول عالمياً سابقاً تعرض لوقت عصيب في ظهور نادر في بطولة على الملاعب الرملية، بسبب إصابات في الفخذ، حيث خسر 6-1 و6-3 أمام الأسترالي دي مينو في 86 دقيقة.

وسيعود نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً إلى بطولات المحترفين غداً الثلاثاء، بعد أن أُجبر على الغياب عن بطولتين في إنديان ويلز وميامي الشهر الماضي، بعد رفض منحه تصريح خاص بدخول الولايات المتحدة دون الحصول على تطعيم ضد «كوفيد-19».

وكانت آخر مرة لعب فيها ديوكوفيتش، الحاصل على 22 لقباً كبيراً، في أوائل مارس في دبي ويكثف حالياً استعداداته على الملاعب الرملية قبل فرنسا المفتوحة التي تبدأ الشهر المقبل.

وسيلتقي مع الروسي إيفان جاخوف الذي فاز على الأميركي مكنزي مكدونالد 7-6 و2-6 و6-3.