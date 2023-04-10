جوريتسكا يعيد سيناريو ريبيري وروبين

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قال ليون جوريتسكا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن زميله جمال موسيالا يعد من أفضل المواهب التي انتجتها ألمانيا عبر التاريخ. وظهر موسيالا على الساحة مع بايرن ميونيخ والمنتخب الوطني، حيث سجل 11 هدفاً مع بايرن هذا الموسم، وقدم عروضاً رائعة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم بقطر، التي ودعها المنتخب الألماني من دور المجموعات.

ويلعب جوريتسكا بجوار موسيالا في النادي والمنتخب، ويعتبر جوريتسكا أن موسيالا «20 عاماً» واحد من أفضل اللاعبين الذي أنتجهم المنتخب الوطني. وقال جوريتسكا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «ربما يكون جمال واحدا من أفضل المواهب الألمانية، لأنه بالفعل قادر على تقديم عروض جيدة باستمرار». وأضاف:«لا يوجد تذبذب كبير في أدائه، وحقيقة أنه في التشكيل الأساسي لنا كل أسبوع تظهر هذا، وهو يساعدنا في تحقيق أهدافنا».

وأردف: «إنه لاعب جيد للغاية عندما تكون الكرة بحوزته في المساحات الضيقة، ويصنع خطورة كبيرة، ولديه جودة هائلة. إذا واصل العمل بمثل هذا وظل جاهز بدنيا، فلن يكون لديه حدود». ويشعر جوريتسكا «28 عاماً» أن الأمر متروك له ولزملائه بالفريق الأول لمساعدة المواهب الشابة للوصول إلى إمكاناتهم، وقال: «مهمتي هي مساعدة اللاعبين الأصغر مني، وأن أكون مثالاً يحتذى به. فرانك ريبيري وآرين روبين كانا من ساعداني عندما انضممت لبايرن».

وقال: «لذلك أرى أنها مهمتي. لن أقول لموسيالا كيف تراوغ أو ما يفعله بشكل يومي، لأنه يعلم أفضل ما يجب فعله، ولكني أريد مساعدته في الملعب، أعطيه القوة أو أتواجد لأجله عندما يكون لديه أي سؤال. وأساعده في المواقف التي لا يعرفها بعد، مثل كل الأمور الخاصة بوسائل الإعلام التي يمكن توقعها منه في المستقبل. كلنا في الفريق نريد مساعدته».

ويلتقي بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد غداً الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.