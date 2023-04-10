تشيلسي.. الفوز بأي شيء وكل شيء!

لندن(د ب أ/ستاتس بيرفورم)



يثق اللاعب إنزو فرنانديز أن فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، «سيتحسن مع الوقت»، حيث يهدف الفريق «للفوز بأي شيء وكل شيء» في إنجلترا. وكان فرنانديز الفائز مع المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم أغلى لاعب من صفقات عدة أبرمها تشيلسي في يناير الماضي، حيث دفع تشيلسي لبنفيكا مبلغاً قياسياً بالنسبة لأندية الدوري الممتاز بلغ 106 ملايين جنيه إسترليني (132 مليون دولار) للاعب خط الوسط.

ومنذ ذلك الحين عانى تشيلسي، وتراجع للمركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي، وأصبح جراهام بوتر ثاني مدرب يقال من تدريب تشيلسي هذا الموسم.

وعلى الأقل، قاد بوتر فريق تشيلسي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وبات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الأمل الوحيد المتبقي لتشيلسي للمشاركة في البطولة العام المقبل.

ويتعين على فرنانديز ورفاقه أن يعبروا ريال مدريد في دور الثمانية، ويتولى فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق، تدريب الفريق بشكل مؤقت.

ويبدو من الصعب المطالبة بالتأهل على حساب ريال مدريد، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن فرنانديز واثق من أن فريقه الجديد سيعود للطريق الصحيح قريباً.

وقال للموقع الرسمي ليويفا: «تحتاج دائماً لوقت للتأقلم، الالتقاء باللاعبين الجدد».

وأضاف: «أنا كنت من بين 10 لاعبين جدد تعاقد معهم تشيلسي. الأمر صعب بلغات مختلفة. لذلك يكون من الصعب التواصل مع زملائك في البداية». وأردف: «كلما يمر الوقت، نبدأ في التعرف على زملائنا بشكل أفضل، وسيكون الأمر أفضل مع مرور الوقت».

وأكد: «هل استطعت التواصل مع كاي هافيرتز وجواو فيليكس؟ نعم نحن نتواصل، خارج الملعب أيضاً، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين».

وأوضح: «كل لاعبينا المهاجمين من الطراز الأول ولديهم جودة، لذلك كلهم يمكنهم اللعب في أعلى المستويات».

ورغم معاناة تشيلسي هذا الموسم، فبكل تأكيد لا يندم فرنانديز على خطوته الكبيرة، حيث ترك بنفيكا بعد سبعة أشهر من الانتقال إليه قادماً من ريفر بليت. وأوضح: «أحد العوامل، هو أنني أحب المشروع طويل الأجل الذي يصنعه النادي».

وأردف: «حلمت دائماً باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبدى تشيلسي رغبته في التعاقد معي حتى قبل كأس العالم».

وأكد: «جئت لنادي كبير، قاتل دائماً على حصد الألقاب، فاز بدوري الأبطال مرتين في وقت قصير. والآن أنا هنا، وأدركت كم هذا النادي كبير».