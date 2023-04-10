«الدفاع المدني» بطل كأس «صالات عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)

أحرز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني لقب بطولة كرة قدم الصالات، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة 7-1 في صالة مركز عجمان الإبداعي.

ونال فريق الإدارة العامة للدفاع المدني كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، ونال دائرة البلدية والتخطيط الوصيف جائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، فيما فاز فريق التراس جنون بجائزة الفريق المثالي.

حضر المباراة النهائية راشد عبد الرحمن السويدي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وسعادة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ويوسف الرئيسي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في مجموعة الفطيم للسيارات، والعميد رائد الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني- عجمان، بجانب عدد من الضيوف، وجمهور كبير حرص على التواجد منذ وقت مبكر.

من ناحية أخرى، قدمت اللجنة المنظمة العليا درعين تذكاريتين إلى عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم رياضة كرة قدم الصالات، وخميس حسن الشامسي عضو لجنة كرة قدم الصالات الشاطئية بالاتحاد الآسيوي؛ تقديراً لحرصه على المشاركة في الحدث الرياضي ودعم نجاحه.

وتم تكريم الحكام علي حسن كريم، ونواف أحمد الحمادي، وخالد أحمد الحمادي لدورهم الكبير في إنجاح البطولة، إضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز فردية، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة راشد عبيد محمد من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وفاز بجائزة هداف البطولة شادي قنديل من دائرة البلدية والتخطيط بإحرازه 7 أهداف، ونال جائزة أفضل حارس عبد الرحمن علي درويش من دائرة البلدية والتخطيط، أما جائزة أفضل مدرب فحصدها عبد الله كيدي مدرب الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما فاز بجائزة أفضل إداري عمران آل علي من فريق دائرة البلدية والتخطيط.