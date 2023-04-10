شباك الشارقة تطارد التاريخ

سلطان آل علي (دبي)

انتصر الشارقة في مباراته أمام الظفرة بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. هذا الفوز رفع رصيد «الملك» إلى النقطة 42 في المركز الثالث مؤقتاً، قبل أن تتجه الأنظار إلى إياب نصف نهائي الكأس. وقد حمل الفوز رقماً تاريخياً جديداً للملك الشرقاوي ودورينا في نظافة الشباك.

وصل الشارقة بقيادة كوزمين أولاريو إلى المباراة رقم 13، التي يخرج فيها بشباك نظيفة خلال الموسم من أصل 22 مباراة في الدوري، كما لم يستقبل الملك سوى 15 هدفاً حتى الآن كأقوى خط دفاع.

وقد أدى الفوز على الظفرة بهدف نظيف إلى معادلة الشارقة لرقم العين في الموسم الماضي وشباب الأهلي في موسم 2016-2017، حيث خرج كل فريق في 13 مباراة بشباك نظيفة.

والجدير بالذكر أنّ كوزمين هو من كان مدرب شباب الأهلي في ذلك الموسم. وما زالت الفرصة قائمة للشارقة من أجل تحطيم الرقم القياسي الذي يمتلكه الجزيرة في موسم 2016-2017 الاستثنائي. حيث تمكن الجزيرة من المحافظة على شباكه نظيفة في 16 مباراة من أصل 26 وحقق لقب الدوري. وتبقّت 4 مباريات للشارقة أمام العين واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والنصر من أجل محاولة معادلة الرقم القياسي أو تجاوزه في حالة عدم استقباله أي هدف حتى نهاية الموسم.

ومن المفارقات التي تدل على صلابة المنظومة الدفاعية للشارقة هذا الموسم، هي أنّ حارسي الفريق يملكان أرقاماً مميزة، حيث حافظ عادل الحوسني على شباك الملك نظيفة في 7 مباريات وحافظ درويش محمد على الشباك في 6 مباريات.

ويتفوق الحارسان منفردين على أرقام أندية، حيث يأتي بعد الشارقة في عدد الشباك النظيفة، نادي الوحدة بـ9 مباريات ثم النصر وشباب الأهلي بـ7 مباريات وبعدهم العين وعجمان والوصل بـ6 مباريات، كما يتصدر عادل الحوسني ودرويش محمد قائمة حراس الدوري في نسبة التصديات الناجحة، حيث تصدى عادل لـ80% من التسديدات على مرماه، وتصدى درويش لـ78% من التسديدات.