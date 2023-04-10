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الرياضي

«أبيض الشاطئية» يخوض 4 مباريات ودية استعداداً لـ «العربية»

«أبيض الشاطئية» يخوض 4 مباريات ودية استعداداً لـ «العربية»
10 ابريل 2023 16:33

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض أربع مباريات دولية ودية في معسكره الداخلي الحالي في مقر اتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي «أبيض الشاطئية» مع منتخب بيلاروسيا يومي 12 و15 أبريل الجاري، بينما يواجه منتخب روسيا يومي 14 و16 من الشهر نفسه، وتُقام المباريات على الملعب الرملي بمقر الاتحاد بدبي في تمام الساعة 10 مساءً.
ويأتي المعسكر الحالي لمنتخبنا الوطني بعد مشاركته مؤخراً في بطولة كأس آسيا «تايلاند 2023»، والتي نجح خلالها في حصد المركز الرابع، وفي ظل اهتمام اتحاد الكرة وحرصه على توفير التحضيرات اللازمة للمشاركات المقبلة.

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