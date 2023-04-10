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الرياضي

روديجر يحذر الريال من عودة تشيلسي

روديجر يحذر الريال من عودة تشيلسي
10 ابريل 2023 15:09

مدريد(د ب أ)

حذر أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من أن فريقه السابق، تشيلسي، لن يكون من السهل التغلب عليه في المواجهة التي ستجمعهما بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، رغم أنه يقدم موسماً متواضعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال المدافع الألماني الدولي لصحيفة «إل موندو»، اليوم الاثنين، إن تشيلسي «لديه فريق قوي، يجعلهم غير متوقعين. ولديهم الكثير من الموهبة». وأضاف:«رأيتهم بشكل أفضل مثل 2022، لاعباً للاعب، ربما لم يكن لديهم الوقت لاكتشاف أنفسهم كفريق». 

ويستضيف الريال فريق تشيلسي على ملعب سانتياغو برنابيو بعد غدٍ الأربعاء، فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بملعب ستامفورد بريدج. وتغلب الريال على تشيلسي في نفس الدور الموسم الماضي في طريقه لحصد لقبه رقم 14 في البطولة، وكان وقتها روديجر لاعباً في تشيلسي قبل أن ينتقل للريال في الصيف.
وقال روديجر: «من الطبيعي أن تشعر بالغرابة. عندما تلعب أمام فريقك السابق، الأمر كذلك. قضيت خمس سنوات جميلة هناك، فزت بدوري الأبطال وهذا الشعور موجود، ولكني الآن موجود مع ريال مدريد وهنا الضغوط كبيرة للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا». 

وأضاف:«لا يمكن أن يكون لدي مشاعر، فقط أخرج للملعب وأقوم بعملي». 

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ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم سيئ وفقاً لمعايير الفريق، حيث خسر صفر/ 1 أمام وولفرهامبتون مطلع الأسبوع تحت قيادة فرانك لامبارد، الذي عاد كمدرب مؤقت بعد رحيل جراهام بوتر. 

وفاز روديجر بدوري الأبطال مع تشيلسي في 2021، ويأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة مع ريال مدريد. 

وقال: «سيعني لي هذا كل شيء. العديد من اللاعبين العظماء، العديد من الأساطير.. ولست بحاجة للرجوع بالزمن كثيراً، يكفي فقط أن أنظر لغرفة خلع الملابس الخاصة بي، هناك أشخاص فازوا بها خمس مرات. خمس مرات!».
وأكد: «على الأقل، أريد أن أفوز بها ثلاث مرات إذا كان بإمكاني. الفوز بها هنا سيكون مذهلاً لأنها ستدخل في كتب التاريخ الخاصة بالنادي، ولا يمكن لأي شخص أن يخرجك».

ريال مدريد
تشيلسي
أنطونيو روديجر
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