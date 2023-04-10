صدارة ديوكوفيتش تصل الأسبوع 381 وجابر في «الرابع»

باريس (أ ف ب)

صعدت التونسية أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية ذات الـ500 نقطة على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش، فيما تبوأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة الرجال للأسبوع 381.

وتوجت جابر «28 عاماً» باللقب الأول لهذا هذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين جارسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من السويسرية التي حرمتها من لقب الدورة الأميركية العام الماضي.

وعادت جابر إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضاً من الدور الثاني، قبل أن تتألق بشكل لافت في دورة تشارلستون، حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف النهائي 2021. كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

يذكر أن جابر استهلت الموسم في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وكان صعود جابر التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى في التصنيف، الذي تسيطر عليه البولندية إيجا شفيونتيك مدة عام أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا.

ولدى الرجال، عزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في الصدارة للأسبوع الـ381 في مسيرته الزاخرة، رغم غيابه عن المشاركة في أي دورة الأسبوع الماضي، وذلك عشية عودته إلى المنافسات للمشاركة في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وحافظ ديوكوفيتش على تقدمه أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الغائب بسبب الإصابة واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

واستعاد النروجي كاسبر رود المركز الرابع من دانييل مدفيديف، عقب تتويجه بلقب بطل دورة إستوريل البرتغالية، فيما غاب الروسي عن المنافسات هذا الأسبوع، بعدما توج بلقب دورة ميامي الأميركية الأحد الماضي، عندما انتزع المركز الرابع.

وصعد الأميركي فرانسيس تيافو أربعة مراكز وصار حادي عشر بفضل تتويجه بلقب دورة هيوستن الأميركية.

وواصل الأسطورة الإسبانية رافايل نادال التراجع في التصنيف العالمي، مع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، حيث اصبح خامس عشر.

وكان مواطنه روبرتو كارباييس بايينا صاحب أكبر قفزة في التصنيف هذا الأسبوع، حيث صعد 33 مركزاً وبات في المرتبة 49، إثر تتويجه بلقب دورة مراكش المغربية على حساب الفرنسي ألكسندر مولر الذي صعد 30 مركزاً وصار في المركز 96.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891

3. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 5735

4. أنس جابر (تونس) 5031 (+1)

5. كارولين جارسيا (فرنسا) 4990 (-1)

6. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 4346

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7160 نقطة

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 6780

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5770

4. كاسبر رود (النرويج) 5255 (+1)

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 5150 (-1)

6. أندري روبليف (روسيا) 3470

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3450

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+1)

8. هولجر رونه (الدنمارك) 3335 (-1)

10. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3065