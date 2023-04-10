جوارديولا وتوخيل.. معركة تصفية الحسابات

مانشستر(أ ف ب)

يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، عن تصفية حساب مع توماس توخيل، عندما يزور المدرب الجديد لبايرن ميونيخ الألماني، ملعب الاتحاد في مانشستر الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المرة الوحيدة التي بلغ فيها سيتي نهائي دوري الأبطال عام 2021، حرمه توخيل، عندما كان مدرباً لتشيلسي الإنجليزي، اللقب القاري المرموق.

كانت أيضاً المحاولة الأقرب لجوارديولا، من أصل عشر مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ وسيتي، لإحراز اللقب الثالث في مسيرته التدريبية بعد 2009 و2011 مع الفريق الكتالوني.

أمام مدرجات خالية في ملعب دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، بسبب جائحة كوفيد-19، خرج تشيلسي فائزاً بهدف، في مباراة انتصر فيها التلميذ على المعلّم.

كمدرب يافع، درس توخيل وقدّر الأسلوب الاستحواذي الشامل لبرشلونة تحت إشراف جوارديولا، والناجم عنه إحراز 14 بطولة بين 2008 و2012، بينها لقبان في دوري الأبطال.

وقال توخيل «49 عاماً» قبل نهائي دوري أبطال 2021: «كنت معجباً كبيراً ببيب عندما كان لاعباً، ثم بعدما أصبح مدرباً تعلمت منه الكثير».

تابع: «كنت مدرب أكاديميات ثم في البوندسليجا مع ماينز، لكن لا أعتقد أن أي مباراة فاتتني «لجوارديولا مع برشلونة» لأني كنت أتعلم الكثير منها».

الاحترام متبادل بينهما. وصفه جوارديولا الموسم الماضي كـ«أحد المدربين القلائل الذين أتعلم منهم لتطوير وإدارة نفسي بشكل أفضل».

يملك جوارديولا «52 عاماً» أفضلية في المواجهات المباشرة بينهما.

ثلاثة انتصارات في غضون ستة أسابيع مع تشيلسي في نهاية موسم 2021، هي الوحيدة لتوخيل في 10 مباريات بينهما، مقابل ستة انتصارات للكتالوني.

لكن توخيل خرج فائزاً في المباراة الأهم في نهائي دوري الأبطال، ورصيده القاري قد يكون لعب دوراً في استقدامه بدلاً من جوليان ناجلسمان المقال الشهر الماضي بشكل مفاجئ بسبب تراجع مستوى الفريق.

قاد توخيل أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النهائي الوحيد في تاريخه في مسابقة دوري الأبطال عام 2020، كما جرّ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى الوقت الإضافي الموسم الماضي في ربع النهائي، رغم العقوبات المفروضة على النادي والأزمة، التي خلّفها رحيل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

يملك توخيل راهناً فرصة النجاح، حيث فشل جوارديولا في ثلاث سنوات مع بايرن.

لكن حجم التوقعات يقع على كاهل مدرب سيتي الذي يخوض موسمه السابع مع فريق مدينة مانشستر ويحارب من أجل لقبه الخامس في الدوري المحلي.

مرة جديدة، سيشكل الإخفاق القاري، علامة ناقصة في سيرة جوارديولا الرائعة.

قال عن أهمية إحراز دوري الأبطال وإرثه المتوقع في ملعب الاتحاد: «لا أتفق مع ذلك، لكن سيُحكم علينا بحسب نتائجنا في دوري الأبطال».

ويشكّل تواجد الهداف النرويجي الفتاك إيرلينج هالاند عامل ضغط إضافياً لجوارديولا. سجل ابن الثانية والعشرين ثنائية بعد عودته من الإصابة، السبت في مرمى ساوثمبتون (4-1) في البريميرليج، رافعاً رصيده إلى 44 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات.

أرقام جعلته محط تشبيه مع النجمين الخارقين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لعب طويلاً تحت إشراف جوارديولا.

ورغم تسجيل هالاند 33 هدفاً في 25 مباراة دوري الأبطال حتى الآن، وخماسية في مرمى لايبزج الألماني في دور الـ16، إلا أن الأهم أمام جوارديولا تخطي العقبة تلو الأخرى في أوروبا، في ظل قرعة صعبة ستضعه مع الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وتشيلسي في نصف النهائي... بحال تخطيه الامتحان البافاري العسير.