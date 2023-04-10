أرتيتا يثق في عودة أرسنال

لندن (د ب أ)

يثق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه سيظهر ردة فعل بعد إهداره لنقطتين بالتعادل مع ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء الذي أقيم أمس الأحد، كان أرسنال متقدماً بهدفين، ولكن قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل ليفربول هدف تقليص الفارق عن طريق المصري محمد صلاح، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة .87 هذا التعادل جعل الفارق بين أرسنال، المتصدر، ومانشستر سيتي، الوصيف، ست نقاط فقط، علماً بأن أرسنال لعب مباراة أكثر من مانشستر سيتي، وعليه أن يتوجه لملعب الإمارات بعد أسبوعين.

وقال أرتيتا :" نحن نستجيب لـ31 مباراة حتى الآن. كل يوم بمثابة اختبار".

وأضاف: "الاختبار الحالي، هو كم سنكون جيدين يوم الاثنين، وكيف سنستعد ونلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها للتغلب على وستهام يوم الأحد المقبل". ويدين أرسنال بالفضل في هذا التعادل لحارسه آرون رامسدال، الذي أنقذ فريقه من فرصتين خطيرتين مع نهاية اللقاء، من أمام محمد صلاح وإبراهيما كوناتي ليحصد أرسنال نقطة. وحرص أرتيتا على الثناء على الحارس الدولي الإنجليزي.

وقال: "تحتاج لحارس مرماك إذا أردت الفوز وأن تتواجد في صراع المنافسة على اللقب". وأضاف: "أنظر كم مرة أنقذ أليسون فريقه ليفربول، وما كان يتعين عليه فعله".