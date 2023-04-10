نجاح كبير لدواثلون الشارقة الخيري بمشاركة 200 متسابق



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي دواثلون الشارقة الخيري الذي أقيم بالمدينة الجامعية بالإمارة، بمشاركة 200 متسابق تنافسوا بقوة في فئات السباق الأربع التي اشتملت على لعبتين مركبتين هما الجري ثم ركوب الدراجة ثم الجري مرة أخرى لمسافات تتناسب مع إمكانات كل فئة عمرية من المشاركين، وحقق السباق هدفه الخيري بتوفير عائدات جيدة لصالح مبادرة «تبنى مكتبة» بالتعاون مع بيت الحكمة ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال.

شهد الختام وتتويج الفائزين كل من الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومروة العقروبي المدير التنفيذي لبيت الحكمة وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وأسفرت فئة المسافة الطويلة «جري 10 كلم ودراجة 40 كلم وجري 5 كلم» للمواطنين عن فوز منصور حسن بالمركز الأول وحل بخيت القرص ثانياً، سلطان المهيري ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز بالمركز الأول جيلهيرمي جونكالفيس، وجاء في المركز الثاني أيوب المرشدي، أما المركز الثالث فكان من نصيب اليخاندرو جارسيا وحسمت الفئة المفتوحة للسيدات اريكيا رامسون.

وفي فئة سبرينت «جري 5 كلم ودراجة 20 كلم وجري 2.5 كلم» المواطنين جاء في المركز الأول خليفة المزروعي، أما المركز الثاني عمر الزعابي وفي المركز الثالث إبراهيم اليماحي ولدي المواطنات حلت خديجة سعيد في المركز الأول، وكلثوم المازمي في المركز الثاني. وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز بالمركز الأول رينيجر ناجيل وفي المركز الثاني حل أحمد حلوي أما المركز الثالث فجاء من نصيب سعيد المعمري.

وفي فئة سوبر سبرينت «جري 2،5 كلم ودراجة 10 كلم وجري 2،5 كلم» للمواطنين حل بالمركز الأول عبدالله الفقيه وجاء في الثاني خالد اللوغاني وإبراهيم محمد في المركز الثالث، ولدي المواطنات: جاءت فاطمة القمزي في المركز الأول، وميثاء النيادي في المركز الثاني، ومريم الشحي في المركز الثالث.

وأشاد عادل صالح بالنجاح الذي تحقق للسباق خاصة وأنه تم تخصيص جزء من عائداته لصالح مبادرة خيرية وثقافية هي «تبنى مكتبة» وهو ما زاد من أهمية الحدث، مؤكدين أن هذه الفعاليات في شهر رمضان الفضيل تزيد من قيمة الرياضة كأسلوب حياة للأفراد وتسهم في تعزيز هذه الثقافة، حيث يسعى مجلس الشارقة الرياضي لتكون الرياضة سلوكاً وعادة يومية عند مختلف فئات المجتمع.