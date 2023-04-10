السيتي لفك عقدة الأبطال وديربي إيطالي ساخن

لندن (أ ف ب)

تخطف مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء، الأنظار في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الذي يشهد امتحاناً لريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع تشيلسي الإنجليزي الجريح ومبارزة إيطالية نارية بين نابولي وميلان.

وستكون المواجهة بين سيتي وبايرن الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها عام 2020، فيما يبحث سيتي وراء لقبه الأول.

وفيما تخلّص بايرن من باريس سان جيرمان الفرنسي المدجّج بالنجوم (1-0 و2-0)، اكتسح سيتي لايبزج الألماني 8-1 بمجموع المباراتين، فوصف المدير الرياضي لبايرن البوسني السابق حسن صالح حميدجيتش المواجهة بـ«النهائي المصغر».

وأضاف «نواجه فريقاً آخر يتمتع بالكثير من القدرات. إنه الفريق الأقوى بالنسبة لي. كان مذهلاً ضد لايبزج. سنستمتع بخوض هذه المواجهة».

وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوسيب جوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن جوارديولا، المتوج باللقب مدرباً مع برشلونة في 2009 و2011، سيقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخيل، الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021، عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشيلسي (1-0) أمام مدرجات خالية في بورتو في عزّ جائحة كوفيد-19.

يأمل توخيل، المعجب بأسلوب جوارديولا والمعيَّن بشكل مفاجئ بدلاً من جوليان ناجلسمان لتراجع المستوى حسب إدارته، تكرار مع فعله مع تشيلسي، حيث وصل قبل أربعة أشهر إثر إقالته من تدريب سان جيرمان.

قال بعد فوزه الأخير على فرايبورج (1-صفر)، حيث بقي متصدراً للدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند: «لدينا بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات، فيما كان سيتي بحال رائعة أخيراً. لكن في كرة القدم الأمور ليست بهذه البساطة. سنواجههم بشجاعة، مدركين وجوب تقديم أداء كبير».

وفيما لا يزال جوارديولاً منافساً بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي مع أرسنال، سيتم الحكم على مشواره من خلال نتائجه في دوري الأبطال «لا أتفق مع ذلك، لكن بديهياً سيُحكم علينا من خلال هذه المسابقة».

ويعوّل جوارديولا على الهداف النروجي الفتاك إيرلينج هالاند، صاحب 44 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها أكروباتية رائعة نهاية الأسبوع في شباك ساوثهامبتون.

قال بيب عن اللاعب البالغ 22 عاماً وصاحب 33 هدفاً في 25 مباراة في دوري الأبطال «اختبرنا عقدين من الزمن على الصعيد التهديفي مع الخارقين (البرتغالي) كريستيانو رونالدو و(الأرجنتيني) ليونيل ميسي، وهو في المستوى عينه».

ويلتقي الفائز بين سيتي وبايرن المتأهل عن المواجهة الأخرى المرتقبة بين ريال مدريد، حامل اللقب 14 مرة (رقم قياسي)، وتشيلسي.

وبعد تخلّصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-0 إياباً، يصطدم حامل اللقب الأربعاء على أرضه بفريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021، حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2-0) وربع نهائي الموسم الماضي، حين فاز النادي الملكي ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد في مباراة ملحمية، خصوصاً من مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة.

وسيلتقي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بطل المسابقة أربع مرات كمدرب (رقم قياسي)، فريقه اللندني السابق.

وفيما يبدو برشلونة على مقربة من حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2019، يتفرغ ريال لمسابقته المحببة، علماً أنه بلغ نهائي الكأس المحلية أيضاً حيث سيلاقي أوساسونا.

في المقابل، يعيش تشيلسي مرحلة سيئة رغم التعاقدات الهائلة التي أجراها، فأقال مدربه جراهام بوتر بعد التراجع إلى المركز الحادي عشر في البريميرليج وعيّن لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد موقتاً حتى نهاية الموسم.

قال لامبارد: «مهمتي؟ استعادة أعلى درجة من الثقة لدى المجموعة».

وسيكون ميلان الإيطالي، بطل المسابقة سبع مرات، الأربعاء في مواجهة مواطنه نابولي، الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم، بتصدره الدوري المحلي بفارق 16 نقطة عن لاتسيو وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وصحيح أن نابولي اقترب، وبقوة، من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 1990 في أيام أسطورته الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا، إلا أن ميلان اكتسحه مطلع هذا الشهر برباعية نظيفة في عقر داره، عندما غاب هدافه المصاب النيجيري فيكتور أوسيمهن.

وهذه أول مواجهة إيطالية في الأدوار الإقصائية منذ دربي ميلانو في نصف نهائي 2005.

قال مدرب نابولي ستيفانو بيولي: «كنت أفضّل عدم ملاقاة فريق إيطالي. ميلان يملك خبرة مسابقة أحرز لقبها سبع مرات».

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز بين إنتر الإيطالي وبنفيكا التي تنطلق الثلاثاء على أرض فريق العاصمة البرتغالية.

وسيكون إنتر، المتأهل لربع النهائي للمرة الأولى منذ 2012 وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا، في إعادة لنهائي 1965 حين توج «نيراتزوري» بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-0.

من جهته، لم ينجح بنفيكا بتخطي ربع النهائي منذ بلوغه نهائي 1990.