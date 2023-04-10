«شرطة دبي» بطل «سلة الكراسي» في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

حقق فريق شرطة دبي لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة بتغلبه على «إسعاف دبي» بنتيجة 54 - 36 ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويشارك في منافساتها أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 8 ألعاب رياضية.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة بتتويج فريق شرطة دبي بطلا لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة وإسعاف دبي بالمركز الثاني وفريق هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثالث، وفاز اللاعب أشرف أبو زيد من فريق شرطة دبي بلقب أفضل هداف من أصحاب الهمم، ومنصور عبدالرحمن من فريق هيئة الطرق والمواصلات أفضل هداف من الأسوياء.

وتم تكريم الحكام الذين شاركوا في إدارة منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة وكذلك تكريم الرعاة الاستراتيجيون للدورة، وهم: مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، موسى محمد الرئيسي مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، علي خلفان المنصور مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

وقال ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم: «لعبت الدورة طيلة 10 سنوات دوراً مهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، والتعريف برياضات أصحاب الهمم وخاصة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أصبحت شعبيتها أكبر في الإمارات».

وأوضح أن الدورة ومبادراتها الإنسانية قدمت أجمل صورة في دعم أصحاب الهمم والاهتمام بهم وتحفيزهم، مشيرا إلى أن شعار الدورة «قدرات لا حدود لها» يرتبط بشكل مباشر بأصحاب الهمم ويعكس طموحاتهم وأحلامهم.

أعرب النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، عن بالغ سعادته بالإنجاز الرائع الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، بتتويجها ببطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تعد الحدث الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان.

وأضاف:«البطولة شهدت تحدياً كبيراً بين جميع الجهات الحكومية المشاركة من أجل الحصول على اللقب، لكن فريق شرطة دبي تمكن من حصد المركز الأول بمجهود الشباب والفريق ودعم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واليوم نجني الثمار، فقد حصلنا سابقاً على المركز الثالث في هذه البطولة، ووصلنا للمركز الأول بفضل اهتمام شرطة دبي بالمنظومة الرياضية والدعم الكبير الذي تحظى به من القائد العام، كما أن فريق عمل القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والمقدم عبد الباسط علي مدير الشؤون الرياضية في القيادة العامة لشرطة دبي يدعمان بشكل كبير منظومة الرياضة في شرطة دبي، وبفضل كل ذلك نجني اليوم ثمار هذا الاهتمام الشديد».

وأشاد الشامسي ببطولة ند الشبا، وقال: «وصول الحدث للنسخة العاشرة يؤكد مدى نجاحه، وبالفعل نحن نرى تطوراً مستمراً فيه عاماً بعد آخر، ودورة ند الشبا الرياضية تعد واحدة من أقوى البطولات في الدولة، خاصة في شهر رمضان المبارك، ولها مردود كبير على رياضّي الإمارات بشكل عام، وقد تحولت البطولة بما تشتمل عليه من إثارة وأجواء تنافسية رائعة، إلى منصة رياضية تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، كما أن لها دور مؤثر في نشر أجواء السعادة والإيجابية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بشتى ألعابها واتخاذها أسلوب حياة».

من ناحية أخرى، حقق فريق الإمبراطور المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه على فريق فهود زعبيل 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخيرة للبطولة.