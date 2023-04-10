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الرياضي

«شباب الأهلي» يبحث عن «النصر» في سوبر سلة غرب آسيا

«شباب الأهلي» يبحث عن «النصر» في سوبر سلة غرب آسيا
10 ابريل 2023 15:00

علي معالي (دبي)
خطوة واحدة تفصل فريق شباب الأهلي لكرة السلة عن التأهل إلى نصف نهائي بطولة سوبر دوري غرب آسيا (منطقة الخليج) عندما يلتقي في العاشرة مساء الغد مع فريق النصر السعودي في مباراة ثالثة وفاصلة، حيث استطاع الفرسان التفوق في مباراة الذهاب، ونجح «العالمي»، في الفوز بلقاء الإياب، لتُصبح موقعة الغد في دبي على صالة شباب الأهلي هي الثالثة والفاصلة في التأهل للبطولة التي تقام لأول مرة بهذا النظام حسب تعليمات الاتحادين الدولي والآسيوي.
وكان الأهلي قد خسر جولة الإياب في الرياض بفارق نقطة واحدة (68- 67)، في مباراة جاءت مثيرة للغاية، وتحقق الفوز لـ «النصر» قبل النهاية بـ 51 ثانية برمية من مصعب القاضي، التي جعلت المباراة تذهب إلى الفاصلة.
ومعنويات فريق شباب الأهلي مرتفعة في الوقت الراهن، بعد التأهل لنهائي الدوري المحلي وتخطي عقبة الوصل في مباراة ثالثة فاصلة أيضاً، ويبحث الفريق مع المدرب البوسني زوران عن استمرار هذه الطفرة خاصة وأن شباب الأهلي له صولات وجولات سابقة رائعة على مستوى بطولات الخليج.
ويعتمد «الفرسان» في لقاء النصر على مجموعة من المواهب المميزة من الكبار والشباب بقيادة محمد مبارك وسعيد مبارك وطلال سالم وقيس عمر ومحمد وأحمد وحامد عبداللطيف، إضافة إلى المحترفين نيكولاس مينراث، وبراندون، وفي المقابل فإن الفريق السعودي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ما بين محليين ومحترفين مثل: مصعب القاضي، ماركوس توماس وأنطونيو كامبل.

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