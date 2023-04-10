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الرياضي

«جمانة» و«نهام» يتصدران ترشيحات كأس الوثبة في فرنسا

«جمانة» و«نهام» يتصدران ترشيحات كأس الوثبة في فرنسا
10 ابريل 2023 14:00


أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي يوم غد كأس الوثبة ستاليونز، بري السكب لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وجائزته 16,000 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للنشاطات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.
ويشارك في السباق 18 خيلاً، أبرزها المهرة «جمانة» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة ليو روسيل، التي حلت سادسة في مشاركتها الأولى، ورفيقة إسطبلها «أي أي شنغهاي» بقيادة ماثياس لورين.
وينافس في السباق المهر «نهام» لزاك بلود ستوك، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، وسبق له الحلول في المركز الثاني ثلاث مرات، متضمنة سباقين للفئة الثانية، كما حل خامساً في سباق الفئة الأولى.
ومن أبرز المرشحين للفوز المهر «مجلاد» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق له الحلول في المركز الثاني ثلاث مرات.
وينطلق المهرجان بقوة، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية، برعاية شركاء النجاح. 

سباقات الخيول
سباقات الخيول العربية
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
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