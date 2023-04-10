كأس منصور بن زايد بين «الإمارات الوطنية» و«الأمين العام»



مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم في التاسعة والنصف مساء الغد النسخة العاشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بإقامة نهائي البطولة التي استمرت حوالي أسبوعين، وتجمع المباراة النهائية فريقي مدارس الإمارات الوطنية ومكتب الأمين العام، وتقام على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

ويمني فريق مدارس الإمارات الوطنية النفس بالحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعدما وصل إلى النهائي عقب فوزه على مكتب البعثات الدراسية بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الأحد، في نصف النهائي.

سجل ثلاثية مدارس الإمارات الوطنية كل من خيري وأحمد سمير وأحمد قطاوي، وكانت نقطة التحول في المباراة ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس أحمد الشربيني ببراعة في الشوط الأول من اللقاء، مما منح مدارس الإمارات دفعة معنوية كبيرة قادته إلى تسجيل الأهداف الثلاثة، علماً بأنه يعد صاحب أقوى خط دفاع في البطولة، إذ لم تهتز شباكه في أي لقاء، وحافظ الحارس أحمد الشربيني على رقمه المميز بالحفاظ على نظافة شباكه للنسخة الثانية على التوالي، النسخة الماضية، ويسعى الحارس كذلك للفوز بلقب أفضل حارس مثلما فعل في النسخة الماضية.

على الجانب الآخر، بلغ فريق مكتب الأمين العام المباراة النهائية بعد الفوز الكبير الذي حققه في نصف النهائي على الأرشيف والمكتبة الوطنية بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة فرض فيها بطل النسخة قبل الماضية أفضليته، وعمل على إنهاء آمال المنافس منذ الدقائق الأولى، وشهدت المباراة تألق اللاعب أسامة الشعيبي الذي سجل ثلاثية، وأضاف الثنائي حمزة مصدق ونوفل الهدفين الرابع والخامس، بينما سجل للأرشيف والمكتبة الوطنية اللاعب بابي.

ويطمح مكتب الأمين العام لمواصلة عروضه المميزة، حيث يعد أحد أفضل الفرق فنياً، كما أن لديه دفاعاً قوياً، حيث لم يسكن شباكه إلا هدفان فقط.

وكان فريقا مدارس الإمارات الوطنية ومكتب الأمين العام قد وصلا إلى نصف النهائي، بعد تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وشهدت النسخة العاشرة مشاركة 12 فريقاً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، في حين خاض أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث مباريات الملحق من أجل إكمال المربع الذهبي.

يشهد اليوم الختامي للبطولة التي انطلقت في الـ 26 من مارس، إقامة منطقة المشجعين «فان زون» للحضور للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الرياضية، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، حيث ساهمت منطقة المشجعين في إيجاد أجواء اجتماعية بين المشاركين والحضور والعائلات طيلة أيام البطولة التي شهدت حضوراً مميزاً.