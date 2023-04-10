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الرياضي

أموناتوف بطل «الإيطالية للشطرنج السريع»

أموناتوف بطل «الإيطالية للشطرنج السريع»
10 ابريل 2023 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكستاني فاروق أموناتوف، لقب بطولة المدرسة الإيطالية الرمضانية الأولى للشطرنج السريع، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية يومي 7 و8 أبريل الحالي بالتعاون مع المدرسة الإيطالية، وشهدت مشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 19 جنسية مختلفة، وبجانب البطولة الرئيسية تم تنظيم 8 مسابقات للناشئين من الذكور والإناث تحت 16 سنة وما دون.
توج سهيل عبد الرحيم العوضي عضو مجلس إدارة النادي، أصحاب المراكز الأولى للفئات المختلفة، في ختام الحدث الذي يأتي تنظيمه، في إطار البطولات الرمضانية التي درج نادي أبوظبي على تنظيمها في كل عام.
وذهبت وصافة البطولة إلى الدولي الفلبيني أرينالو بريل، وحل في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم طوخاييف، وفي المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جورجي ساكاشفيلي، وذهب المركز الخامس إلى الأستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان، بينما حال الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر في المركز السادس.
وعلى صعيد مسابقات الناشئين، احتكر الهنود بطولات 7 فئات سنية بينما ذهبت، واحدة منها إلى الإمارات، وفاز بمسابقات الذكور كل من ديف جوبن 16 سنة، راكشان مورتجا 14 سنة، سوبايا شاشيش 12 سنة، أوداي ميشرا 10 سنوات، وعلى صعيد الإناث ذهب المركز الأول إلى، ريحا مريم 16 سنة، جراج إيشيتا 14 سنة، أندريا باتشاراي 12 سنة، والإماراتية عالية الحرازي فئة 10 سنوات.

نادي أبوظبي للشطرنج
الشطرنج
«الشطرنج السريع
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