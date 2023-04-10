مارسيلو يحلق باللقب الأول مع فلومينينسي

ريو دي جانيرو(أ ف ب)

رفع المدافع الدولي البرازيلي السابق مارسيلو المدجج سجله بالألقاب مع ريال مدريد الإسباني، الكأس الأولى بعد عودته إلى صفوف فريقه السابق فلومينينسي من خلال التتويج بلقب بطولة ولاية ريو دي جانيرو ومساهمته بهدف في الفوز على غريمه التقليدي فلامنجو في إياب الدور النهائي.

ومُني فلامنجو، بطل كأس ليبرتادوريس، المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بخسارة مذلة إياباً 1-4 على ملعب ماراكانا، بعد فوزه 2-0 ذهاباً.

وأظهر مارسيلو البالغ من العمر 34 عاماً، أنه لا يزال في جعبته الكثير بافتتاحه التسجيل بعد نصف ساعة، فاتحاً الطريق بشكل مثالي أمام فريقه لحسم أحد أكثر دربيات البرازيل شهرة.

وهزّ مارسيلو الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط منذ عودته إلى صفوف فلومينينسي، الشباك بتسديدة قوية من الجهة اليسرى.

وسجل المهاجم الأرجنتيني جرمان كانو، هداف الدوري برصيد 16 هدفاً، هدفين، وأحرز ألكسندر الهدف الرابع لفلوميننزي، الذي أحرز لقبه الثالث والثلاثين في بطولة ريو.

وسبق لمارسيلو التتويج بهذا اللقب الإقليمي في عام 2005، قبل مغادرته إلى ريال مدريد بعمر 18 عامًا فقط.

وكان مارسيلو المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات مع النادي الملكي، وقع عقدًا لمدة عامين مع ناديه الأم فلومينينسي في نهاية فبراير الماضي، بعد ظهور متذبذب لمدة خمسة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني.

وانتظرت جماهير النادي حتى الأربعاء الماضي لرؤيته يلعب مرة أخرى بألوان ريو الثلاثية، خلال الفوز على سبورتينج كريستال البيروفي في ليما في مسابقة كأس ليبرتادوريس.

في ساو باولو، قلب بالميراس، بطل الدوري البرازيلي، أيضًا خسارته أمام المفاجأة أجوا سانتا 1-2 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة.

وسجل المهاجم الواعد إندريك (16 عاماً) الذي سينضم إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد، الهدف الثالث للفريق الملقب ب«فيرداو» بطل ولاية ساو باولو للمرة ال25.

وفي بيلو هوريزونتي، توج أتلتيكو مينيرو بطلاً لولاية ميناس جيرايس بتجديد فوزه على أميركا بهدفين لمهاجم بورتو البرتغالي السابق هالك، بعدما كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 3-2.