أوسيمين و«السيناريو السيء» !

أنور إبراهيم (القاهرة)
تباينت أنباء ومعلومات وسائل الإعلام الإيطالية المختلفة بشأن سلامة النجم النيجيري فيكتورإوسيمينن مهاجم نابولي، وإمكانية مشاركته الأربعاء القادم في مباراة فريقه أمام إيه سي ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكان أوسيمين أصيب مع منتخب بلاده «النسور الخضر» خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية أثناء مباريات«الأجندة الدولية».
وفي ظل هذا التباين في الروايات الخاصة بعودة أوسيمين من عدمها، قالت الصحيفة إن حسم موقفه من اللعب سيتحدد بعد الانتهاء من تدريبات اليوم، وخاصة أن سباليتي يواجه مشكلة أخرى هى عدم جاهزية جيوفاني سيميوني البديل الطبيعي للنجم النيجيري.
بدأ فيكتور أوسيمين المولود في 29 ديسمبر 1998«25عاماً» مسيرته الاحترافية في نادي فولفسبورج الألماني 2017، الذي أعاره في 2018 لرويال شارلروا البلجيكي ثم انتقل إلى ليل الفرنسي موسم «19/2020» وفي العام الماضي انضم إلى نابولي. ولعب أوسيمين لمنتخبي الشباب تحت 17سنة والأولمبي تحت 23سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.