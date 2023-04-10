أوسيمين و«السيناريو السيء» !

أنور إبراهيم (القاهرة)



تباينت أنباء ومعلومات وسائل الإعلام الإيطالية المختلفة بشأن سلامة النجم النيجيري فيكتورإوسيمينن مهاجم نابولي، وإمكانية مشاركته الأربعاء القادم في مباراة فريقه أمام إيه سي ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكان أوسيمين أصيب مع منتخب بلاده «النسور الخضر» خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية أثناء مباريات«الأجندة الدولية».



ولم يلعب أوسيمين من وقتها حتى الآن مع ناديه نابولي بسبب هذه الإصابة، ما دفع صحيفة «إيل ماتينو» إلى القول بأن احتمالات غيابه عن مباراة الأربعاء واردة، وأنه على أقصى تقدير، ربما يجلس احتياطياً على «دكة البدلاء».

وفي المقابل يحذر الجهاز الطبي للفريق من المجازفة بالدفع بالنجم النيجيري قبل أن يكتمل شفاؤه، ويرى أن عليه أن يتجنب الالتحامات في الوقت الحالي أو التعجل في العودة للتدريبات، بينما أبدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت تشاؤمها فيما يتعلق بإمكانية لحاق أوسيمين بمباراة ميلان المهمة، وقالت: إذا سقط مجدداً في فخ الإصابة فإنه سيضطر للابتعاد حتى نهاية الموسم، ولتجنب هذا «السيناريو السيء» يجب على ناديه أن يمنحه أسبوعاً إضافياً للراحة.

غير أن نفس الصحيفة قدمت رواية جديدة، تحدثت فيها عن تزايد التفاؤل فيما يتعلق بإمكانية مشاركته في المباراة، بل إن اللاعب نفسه نشرعبر حسابه على «إنستجرام» صورة له وهو يتدرب بمفرده في «كاستيل فولتورنو» مركز تدريب نابولي، في يوم الراحة الذي منحه لوسيانو سباليتي المديرالفني لبقية اللاعبين.

وفي ظل هذا التباين في الروايات الخاصة بعودة أوسيمين من عدمها، قالت الصحيفة إن حسم موقفه من اللعب سيتحدد بعد الانتهاء من تدريبات اليوم، وخاصة أن سباليتي يواجه مشكلة أخرى هى عدم جاهزية جيوفاني سيميوني البديل الطبيعي للنجم النيجيري.

بدأ فيكتور أوسيمين المولود في 29 ديسمبر 1998«25عاماً» مسيرته الاحترافية في نادي فولفسبورج الألماني 2017، الذي أعاره في 2018 لرويال شارلروا البلجيكي ثم انتقل إلى ليل الفرنسي موسم «19/2020» وفي العام الماضي انضم إلى نابولي. ولعب أوسيمين لمنتخبي الشباب تحت 17سنة والأولمبي تحت 23سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.