أنس جابر تنشد الجائزة الكبرى بعد تشارلستون

لوس أنجلوس (رويترز)

تضع أنس جابر نصب عينيها التتويج بأول لقب لها بالبطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد أن فازت المصنفة الرابعة عالمياً على بليندا بنتشيتش في نهائي تشارلستون المفتوحة 7-6 و6-4 أمس محققة أول ألقابها هذا الموسم.

واقتربت اللاعبة التونسية بشدة من التتويج بلقب كبير في 2022، إذ خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون، ومن إيجا شفونتيك في نهائي أميركا المفتوحة، لكنها لا تزال تحاول استعادة أفضل مستوياتها هذا العام بعد جراحة بالركبة في فبراير شباط.

والفوز على حاملة اللقب بنتشيتش هو رقم 38 لأنس في الملاعب الرملية منذ بداية موسم 2020، متفوقة على كل اللاعبات في هذه الفترة، لتصبح اللاعبة البالغ عمرها 28 عاماً مرشحة قوية للظفر بلقب فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وقالت لمحطة «تنس تشانل» قبل التحول لبطولات الملاعب الرملية في أوروبا: «أنا سعيدة بالتحكم في الإيقاع مجدداً وأتمنى أن يسمح لي جسدي باللعب».

وأضافت: «أنا متحمسة للتنافس في شتوتجارت ومدريد وروما، الملاعب الرملية مذهلة وأحبها، أعمل على كثير من الأشياء وسأقطع خطوة بخطوة وسأنافس على لقب كبير هذا العام».

وغابت أنس عن بطولتي الدوحة ودبي في وقت سابق هذا العام عقب الخروج المبكر من منافسات إنديان ويلز وميامي، وساعد الفوز على بنتشيتش بطلة الأولمبياد في زيادة ثقة اللاعبة الملقبة بوزيرة السعادة في تونس.

وتابعت: «إذا أردت شيئاً يجب أن تؤمن به، أتخيل نفسي أحمل لقباً»بالبطولات الأربع الكبرى«وأتخيل نفسي في جلسة تصوير بعد التتويج».