1000 شطرنجي يرسمون لوحة الأذكياء في «الممشى»



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بطولة ألف للشطرنج التي تعد أكبر تجمع شطرنج على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وتنظمها مجموعة ألف في منطقة الممشى بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جنسيات مختلفة، إلى جانب عائلاتهم بمجموع جوائز تصل لأكثر من 50 ألف درهم.

حضر الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس النادي وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأسفرت نتائج البطولة «أ» التي شارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 40 دولة، عن فوز الفلبيني أوليفر ديماكيلينج من الظفر بكأس البطولة بعد تحقيقه 8.5 نقطة من أصل 9 جولات والثاني الصربي ايجور ميلادينوفيتش بنفس الرصيد من النقاط مبتعداً عن صاحب المركز الأول بكسر التعادل والثالث التركي ميرت أوردوجدو برصيد 7.5 نقطة والرابع الأوكراني ألكسندر زوبارييف، وجاء خامساً الكوبي وولتر أرينسيبيا.

وفي البطولة «ب» التي شارك فيها أكثر من 500 لاعب ولاعبة وضمت اللاعبين الهواة وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وطلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية والأكاديميات الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من زوّار الممشى، حقق الهندي شاهين أينيكال لقب البطولة بعد تصدره بالعلامة الكاملة 7 نقاط من 7 جولات والثاني مواطنه سايناث كريشنا وحل عيسى عبد الرحيم الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ثالثاً، وجاء لؤي المحارب رابعاً

وعلى مستوى الجوائز الخاصة، في فئة الإناث ذهبت جائزة أفضل لاعبة تحت 8 سنوات للهندية ديوتا موهي وحصلت مواطنتها ديفيا كوريسانكار على جائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات وحققت لاعبة نادي فتيات الشارقة عنود عيسى جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة، وجائزة تحت 14 سنة للهندية أيشواريا راجان، وجائزة تحت 16 سنة للاعبة مريم محمد المعيني لاعبة نادي فتيات الشارقة وحققت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين جائزة أفضل لاعبة تحت 20 سنة.

وفي فئة الذكور حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات الهندي محمد شّيان لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج وحصل الهندي جاكريش جاناسان على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات وحقق جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة توجان بينيديج وجائزة تحت 14 سنة للهندي أرنب جينا وجائزة تحت 16 سنة للاعب زين العابدين عبدالله وحقق الأستاذ الاتحادي محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة جائزة أفضل لاعب تحت 20 سنة.

وفي فئة المسابقات الثقافية والمعلومات العامة والمسابقات الترفيهية والتي شهدت مشاركة كبيرة من الاهالي والزوار وسكان الممشى فاقت 500 مشارك قامت اللجنة المنظمة بمنح 60 جائزة مالية، بالإضافة إلى 200 جائزة عينية تم تقديمها للمشاركين في الفعاليات المختلفة.