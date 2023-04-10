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«النسور».. خمس جولات «سلبية»!

«النسور».. خمس جولات «سلبية»!
10 ابريل 2023 11:00

فيصل النقبي (خورفكان)
مرت الجولات الخمس الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين «سلبية» على خورفكان، فلم يحقق الفريق أي فوز فيها منذ الفوز الأخير على الشارقة بهدف نظيف في الجولة الـ 17.
خسر الفريق ثلاث مواجهات أمام شباب الأهلي 1-3 وأمام دبا 0-2 وأمام العين بثلاثية نظيفة، وتعادل مرتين أمام البطائح وعجمان بنفس النتيجة2-2.
سجل الفريق خمسة اهداف فقط، فيما استقبل 12 هدفاً، وهو ما يعكس الحالة السلبية التي يمر بها دفاع «النسور» خلال هذه الجولات.
‏ودخل فريق خورفكان في النفق المظلم، بسبب اقتراب دبا الفجيرة في جدول الترتيب، واشتعال المنافسة على البقاء في الدوري.
وخسر خورفكان 11 مواجهة بالدوري، فيما حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مباريات، ويبلغ رصيده 21 نقطة.

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