الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان».. عين على «الدرع» وأخرى مع «المطاردين»

«الفرسان».. عين على «الدرع» وأخرى مع «المطاردين»
10 ابريل 2023 10:30

مراد المصري (دبي)
تمسك شباب الأهلي بفارق النقاط الخمس عن أقرب مطارديه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في الجولة 22، بعد التفوق على البطائح بثلاثية نظيفة، ليقطع خطوة جديدة نحو التتويج بـ «درع اللقب» للمرة الثامنة في تاريخه، لكنه بنفس الوقت وبينما يضع عينه على اللقب، فإنه ما زال يراقب بعين أخرى المطاردين له.
وما زال العين يرفض التنازل عن اللقب بعد التفوق على خورفكان ليبقى على فارق النقاط الخمس، فيما يخوض الوحدة مباراته مع دبا الفجيرة يوم الخميس، في محاولة تقليص الفارق لخمس نقاط أيضاً، فيما لم يستسلم الشارقة الذي حقق الفوز على الظفرة ليكون على فارق سبع نقاط من «الفرسان».
ولعل هذه المعطيات تؤكد تركيز البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على خوض كل مواجهة بنفس الرغبة واللعب على الفوز المتبقية في الجولات الأربعة المقبلة، مع إدراكه أن المنافسين ما زالوا داخل السباق حسابياً، وهم الذين أكدوا ذلك في هذه الجولة.

أخبار ذات صلة
58 % أهداف أجانب «النمور»
بالعربي وأزارو.. سباق الهدافين في عجمان
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
ليوناردو جارديم
آخر الأخبار
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
الإمارات
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
اليوم 14:13
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
الإمارات
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
اليوم 14:08
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©