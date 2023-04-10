«الفرسان».. عين على «الدرع» وأخرى مع «المطاردين»

مراد المصري (دبي)

تمسك شباب الأهلي بفارق النقاط الخمس عن أقرب مطارديه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في الجولة 22، بعد التفوق على البطائح بثلاثية نظيفة، ليقطع خطوة جديدة نحو التتويج بـ «درع اللقب» للمرة الثامنة في تاريخه، لكنه بنفس الوقت وبينما يضع عينه على اللقب، فإنه ما زال يراقب بعين أخرى المطاردين له.

وما زال العين يرفض التنازل عن اللقب بعد التفوق على خورفكان ليبقى على فارق النقاط الخمس، فيما يخوض الوحدة مباراته مع دبا الفجيرة يوم الخميس، في محاولة تقليص الفارق لخمس نقاط أيضاً، فيما لم يستسلم الشارقة الذي حقق الفوز على الظفرة ليكون على فارق سبع نقاط من «الفرسان».

ولعل هذه المعطيات تؤكد تركيز البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على خوض كل مواجهة بنفس الرغبة واللعب على الفوز المتبقية في الجولات الأربعة المقبلة، مع إدراكه أن المنافسين ما زالوا داخل السباق حسابياً، وهم الذين أكدوا ذلك في هذه الجولة.