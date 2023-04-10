منتخبنا يحرز لقب «دولية ند الشبا للبادل»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 2-0 في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً، خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتَوّجَ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، منتخب الإمارات بلقب البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وخليفة يوسف خوري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وأهدى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كأس البطولة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعمه ورعايته لرياضة البادل التي انطلقت من دورة ند الشبا الرياضية لتحقق انتشاراً واسعاً في الإمارات، موجهاً الشكر إلى اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في جميع المباريات وخلال فترة الاستعدادات.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل وعلى المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة، ما ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني الذي يستعد للعديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة، وقال: «أكدت البطولة تركيزنا المستمر على تطوير المنتخب الوطني، وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد الواعدين، ونتطلع لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة والإنجازات في المستقبل». وأكد رئيس اتحاد البادل أنه على الرغم من فوز منتخبنا بنتيجة 2 - 0، إلا أنه واجه صعوبة في التغلب على المنتخب القطري الشقيق الذي لعب بشراسة وقاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية القوية.

من ناحية أخرى، يلتقي فريقا الجوارح وزعبيل اليوم، في نهائي بطولة الكرة الطائرة، بعد تأهلهما للمباراة الختامية عقب فوزهما على فريقي الإمبراطور وفهود زعبيل في الدور نصف النهائي، وجاء تأهل الفريقين بعد خوضهما مباراتين قويتين في نصف النهائي حملتا قمة الإثارة والمتعة للجماهير، التي احتشدت في صالة ند الشبا الرياضية، وجمعت المباراة الأولى بين فريقي الجوارح والإمبراطور، وانتهت بفوز الجوارح بثلاثة أشواط دون رد.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق زعبيل من الفوز على فريق فهود زعبيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وقدم الفريقان أداءً رائعاً في الشوط الأول، لكن الحظ ابتسم لفريق فهود زعبيل وفاز بنتيجة 25-22، قبل أن يبتعد عنه التوفيق، ويخسر ثلاثة أشواط متتالية، حيث أعلن فريق زعبيل عن عودته بقوة وتمكن من قلب النتيجة، وأنهى الشوط الثاني لصالحه بالفوز بنتيجة 25-13، ثم فاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وفاز كذلك بشوط اللقاء الرابع بنتيجة 25-23، ليتأهل إلى النهائي.

وشهدت المباراة تألق لاعب زعبيل كودي آرثر، حيث سجل لفريقه 24 نقطة، فيما سجل توبشيل فاسيل 15 نقطة لصالح فريق فهود زعبيل.

من ناحية أخرى، أحرز فريق هيئة الطرق والمواصلات المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة ضمن الدورة، بعد فوزه على فريق مركز وريزيدنس البستان بنتيجة 55-42 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.