العين بطل كأس سالم بن حم

العين (الاتحاد)

حصل العين على كأس بطولة سالم بن محمد بن حم الرمضانية الثانية لكرة القدم، بفوزه على مدرسة دار العلوم بركلات الترجيح في النهائي، وفاز العين أيضاً بكأس تحت 10 سنوات، وأقيمت البطولة برعاية الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، الذي هنأ الفرق الفائزة، مشيداً بما تميزت به البطولة من روح المنافسة، متمنياً للفرق التي لم يحالفها الحظ التوفيق في البطولات القادمة.

وأشار عمر سعيد لافي المشرف العام على البطولة إلى أن فريق شباب العين حصل بقيادة سالم بن محمد بن حم على المركز الأول وكأس البطولة؛ بعد فوزه على مدرسة دار العلوم، وفي بطولة الصغار تحت 10 سنوات نجح العين في حصد اللقب وحصل سليم محمد بن حم على لقب هداف البطولة وأجمل هدف، وفي ختام المباراة، أقيم حفل تكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وشهدت فعاليات بطولة سالم بن حم الرمضانية إقبالاً جماهيرياً لافتاً من المجتمع المحلي وأهالي الطلبة المشاركين في أجواء عائلية متميزة ومتجددة عاماً بعد عام.