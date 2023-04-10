الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«خلطاتي» يرفع كأس شرطة عجمان

«خلطاتي» يرفع كأس شرطة عجمان
10 ابريل 2023 04:19

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
بالعربي يشعل فتيل «البركان»
شرطة عجمان توزع 1000 وجبة إفطار صائم

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كأس شرطة عجمان للشركات والمؤسسات الخاصة لكرة القدم، وتوج «خلطاتي للعطور» الفائز بالمركز الأول، إثر فوزه على «كازا كافيه» 5-4 بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.
حضر الختام العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط وكبار المسؤولين في الإمارة وممثلي الشركات الراعية للبطولة.
وتقديراً لإسهامهم وعطائهم في دعم البطولة، وحرصهم على تعزيز القطاع الرياضي في الإمارة، كرم اللواء الشيخ سلطان النعيمي الشركات الراعية للبطولة، مثنياً على دورهم المتميز في إنجاح البطولة.
كما كرم طاقم التحكيم بعدما سلم الجوائز للفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة عبدالله يحيى «خلطاتي للعطور»، فيما حصل على جائزة أفضل حارس ليو نباهي «كازا كافيه»، وحصل على جائزة هداف البطولة خليفة إبراهيم «سفن منجمنت» برصيد 14 هدفاً، ونال جائزة أفضل مدرب حمد الجابري «خلطاتي للعطور»، كما حصل «الهلال الأحمر» على جائزة الفريق المثالي، وحصل على جائزة أفضل إداري أجيش ماموتيل «نستو».
وجرى تكريم الفرق الفائزة، حيث حصل «أدنوك» على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية ومكافأة 30 ألف درهم، فيما حصل على المركز الثاني «كازا كافيه»، حيث تم تكريمه بالميداليات الفضية ومكافأة 40 ألف درهم، أما «خلطاتي للعطور» فنال كأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومكافأة 50 ألف درهم.
وهنأ قائد عام شرطة عجمان الفائزين في البطولة، وحيَّا فيهم روح الحماس والتنافس والتعاون، مشيداً بمشاركتهم في هذه البطولة الأولى من نوعها في الإمارة.
وفي الختام توجه اللواء الشيخ سلطان النعيمي بالشكر إلى الجهات الراعية والداعمة للبطولة، وفرق التحكيم واللجنة المنظمة وللفرق المشاركة واللاعبين على الروح الرياضية التي تميز بها لاعبو الفرق المشاركة، والمنافسة المشرفة التي امتازت بها البطولة خلال مراحل التصفيات، وصولاً إلى المباراة النهائية.

سلطان بن عبد الله النعيمي
شرطة عجمان
كرة القدم
آخر الأخبار
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
الإمارات
تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي
اليوم 14:13
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
الإمارات
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تستوطن الفضاء بسواعد أبنائها
اليوم 14:08
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يحلق بلقب الشباب في إسبانيا
اليوم 14:00
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©