«خلطاتي» يرفع كأس شرطة عجمان

عجمان (وام)

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كأس شرطة عجمان للشركات والمؤسسات الخاصة لكرة القدم، وتوج «خلطاتي للعطور» الفائز بالمركز الأول، إثر فوزه على «كازا كافيه» 5-4 بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

حضر الختام العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط وكبار المسؤولين في الإمارة وممثلي الشركات الراعية للبطولة.

وتقديراً لإسهامهم وعطائهم في دعم البطولة، وحرصهم على تعزيز القطاع الرياضي في الإمارة، كرم اللواء الشيخ سلطان النعيمي الشركات الراعية للبطولة، مثنياً على دورهم المتميز في إنجاح البطولة.

كما كرم طاقم التحكيم بعدما سلم الجوائز للفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة عبدالله يحيى «خلطاتي للعطور»، فيما حصل على جائزة أفضل حارس ليو نباهي «كازا كافيه»، وحصل على جائزة هداف البطولة خليفة إبراهيم «سفن منجمنت» برصيد 14 هدفاً، ونال جائزة أفضل مدرب حمد الجابري «خلطاتي للعطور»، كما حصل «الهلال الأحمر» على جائزة الفريق المثالي، وحصل على جائزة أفضل إداري أجيش ماموتيل «نستو».

وجرى تكريم الفرق الفائزة، حيث حصل «أدنوك» على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية ومكافأة 30 ألف درهم، فيما حصل على المركز الثاني «كازا كافيه»، حيث تم تكريمه بالميداليات الفضية ومكافأة 40 ألف درهم، أما «خلطاتي للعطور» فنال كأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومكافأة 50 ألف درهم.

وهنأ قائد عام شرطة عجمان الفائزين في البطولة، وحيَّا فيهم روح الحماس والتنافس والتعاون، مشيداً بمشاركتهم في هذه البطولة الأولى من نوعها في الإمارة.

وفي الختام توجه اللواء الشيخ سلطان النعيمي بالشكر إلى الجهات الراعية والداعمة للبطولة، وفرق التحكيم واللجنة المنظمة وللفرق المشاركة واللاعبين على الروح الرياضية التي تميز بها لاعبو الفرق المشاركة، والمنافسة المشرفة التي امتازت بها البطولة خلال مراحل التصفيات، وصولاً إلى المباراة النهائية.