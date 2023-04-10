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الرياضي

185 لاعباً في «المدرسة الإيطالية الدولية» للشطرنج

185 لاعباً في «المدرسة الإيطالية الدولية» للشطرنج
10 ابريل 2023 04:19

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس بطولة المدرسة الإيطالية الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 19 جنسية مختلفة، تتصدرها الإمارات بـ68 لاعباً، تليها الهند بـ47 لاعباً والفلبين بـ36 لاعباً. وافتتح عارف إسماعيل الخوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي فعاليات البطولة، المقامة على نظام الشطرنج السريع من 9 جولات، وبزمن 10 دقائق مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة «ملعوبة». وتوزع جولات البطولة التسع على يومين، ويحصل الفائزون على جوائز نقدية مجموعها 15 ألف درهم توزع على الفائزين الستة الأوائل، إضافة لأبطال الفئات العمرية 16و14و12و10 سنوات من الجنسين.
وينافس في البطولة نخبة من لاعبي المنتخب الوطني للشطرنج، أبرزهم عمران الحوسني وإبراهيم سلطان والدوليون المقيمون من حملة الألقاب الدولية الرفيعة: آدم طوخاييف من أوكرانيا، وفاروق أمانتوف من طاجيكستان، وجورجي سيبا شفيلي من جورجيا، ماريا جيفوجيان من أرمينيا.
وبنهاية اليوم الأول، يتصدر البطولة ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط لكل منهم، وهم آدم طوخاييف وفاروق أمانتوف وجوليوس دي راموس من الفلبين، و5 لاعبين برصيد 4 نقاط ونصف لكل منهم، وهم عمران الحوسني (الإمارات) وفؤاد الطاهر (مصر) وجورجي سيبا شفيلي (جورجيا) وريجي ميلا (الفلبين).

الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
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