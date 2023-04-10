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الرياضي

الأهلي وبيراميدز في «نهائي التسعين»

الأهلي وبيراميدز في «نهائي التسعين»
10 ابريل 2023 04:19

القاهرة (أ ف ب) 

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يلتقي الأهلي وبيراميدز في نهائي «النسخة التسعين» لكأس مصر في كرة القدم، اليوم، على ملعب القاهرة الدولي.
ويسعى الأهلي وصيف النسخة الأخيرة «2021»، وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز«37»، إلى استعادة اللقب الذي خسره في النسخة الأخيرة لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك في يوليو 2022، فيما يطمح لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني لتحقيق أوّل لقب في تاريخ النادي.
وسبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة، وفاز كل منهما 4 مرات وتعادلا في 3 مباريات.
والتقى الفريقان مرتين في الكأس، وتفوّق بيراميدز في دور الـ16 عام 2018 بهدف، فيما فاز الأهلي 2-1 في ربع نهائي النسخة الماضية في 26 يونيو 2022.
وكانت أفضل نتائج بيراميدز حلوله وصيفاً في 2019، عندما خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف.
وتأهل الأهلي إلى النهائي الثالث توالياً، بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي 3-1، بينما تأهل بيراميدز على حساب الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1.

الأهلي المصري
بيراميدز
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