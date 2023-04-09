«الإعصار» يعزز صدارة «الأولى» بـ «ثلاثية»

معتصم عبدالله (دبي)

عزز فريق حتا صدارته لـ «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على مضيفه مصفوت 3-1، فيما فقد ملاحقه الإمارات الوصافة لمصلحة منافسه دبا الحصن بالخسارة أمام مضيفه مسافي 1-2، كما تغلب الفجيرة على التعاون 4-0، وفرض التعادل الإيجابي نفسه 2-2 على مواجهة الحمرية وجلف إف سي في ختام مباريات «الجولة 22».

وحول «الإعصار» المتصدر تأخره أمام مضيفه مصفوت بهدف وأليسون سيلفا في الدقيقة 19، إلى فوز 3-1 بفضل أهداف ميشيل فردي «ثنائية» في الدقيقتين 44 و75، وبينيك أفوبي في الدقيقة 49، ليرفع حتا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه دبا الحصن الوصيف، مقابل 49 نقطة لمصفوت الرابع.

وتراجع ترتيب «الصقور» إلى المركز الثالث، بعدما بقي برصيد 56 نقطة، بالخسارة أمام مضيفه مسافي 1-2، وسجل لمسافي عبدالله الشهياري في الدقيقة 8، وأميجيرو أدجور في الدقيقة 78، فيما أكتفى الضيوف بهدف ليذبيري سيلفا في الدقيقة 32، وشهدت المباراة طرد الثنائي سيلفا لاعب «الصقور» بالإنذار الثاني في الدقيقة 45، وإيزكيل لاعب مسافي في الدقيقة 86.