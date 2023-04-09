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«البركان» يضرب «الإمبراطور» بـ «رباعية»

«البركان» يضرب «الإمبراطور» بـ «رباعية»
10 ابريل 2023 00:16

 
رضا سليم (دبي)

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حقق عجمان الفوز الحادي عشر في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تغلب على الوصل 4-2، في المباراة التي جرت ضمن «الجولة 22»، وجاءت رباعية «البركان» عن طريق وليد أزارو «هدفين» في الدقيقتين 9 و20، وفراس بالعربي في الدقيقة 24، وعلي مدن من ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما سجل هدفي «الإمبراطور» شانكلاي في الدقيقة 55، وفابيو ليما في الدقيقة 85، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 38 نقطة، وهي النقطة القياسية التي يحققها للمرة الأولى في تاريخه، فيما تجمد رصيد الوصل عند «النقطة 40».
فقد ترجم «البرتقالي» السيطرة الميدانية على مجريات اللعب مع بداية الشوط الأول بالتسجيل مبكراً عن طريق وليد أزارو الذي يحرز الهدف الأول في الدقيقة 9، ويرفع رصيده الشخصي إلى 9 أهداف، وعاد أزارو للتسجيل من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 20، وأضاف فراس بالعربي الهدف الثالث في الدقيقة 24، ويرفع رصيده الشخصي إلى 11 هدفاً، وينتهي الشوط الأول بتقدم «البرتقالي» بثلاثية.
وعادت هجمات «البركان» مع بداية الشوط الثاني، وينجح علي مدن في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51، وهو الهدف الشخصي الخامس له هذا الموسم، ويعود الوصل بأول أهدافه عن طريق شانكالاي في الدقيقة 55، ويتعرض علي الحوسني حارس عجمان للإصابة ويدخل بدلاً منه يوسف أحمد، ويسجل فابيو ليما الهدف الثاني لـ «لإمبراطور» في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز عجمان 4-2.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
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