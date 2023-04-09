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العين يكسب خورفكان بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة

العين يكسب خورفكان بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة
10 ابريل 2023 00:13

فيصل النقبي (خورفكان)

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واصل العين مطاردة صدارة شباب الأهلي، بعد فوزه الكبير على خورفكان 3-0، في اللقاء الذي جرى باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «الزعيم» رصيده إلى «النقطة 44»، وبفارق 5 نقاط عن «الفرسان» صاحب القمة، وأبقى «البنفسج» على حظوظه في منافسة اللقب، وحقق فوزه السابع على «النسور»، في المواجهة السابعة بينهما في عصر الاحتراف.
وتلقى «النسور» خسارته الـ 11 بالمسابقة، والثانية على التوالي، بعد الأولى أمام دبا في الجولة الماضية، ليبقى عند «21 نقطة».
ولم تظهر خطورة الفريقين خلال الشوط الأول، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسنحت بعض الفرص القليلة، إلا أن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.
وضرب «الزعيم» بكل قوة خلال الشوط الثاني، ونجح إريك جوجينس في تسجيل هدف التقدم الأول في الدقيقة 54 من تسديدة قوية خدعت الحارس أحمد الحوسني، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني، من متابعة جيدة للكرة في الدقيقة 63، وبعدها بثلاث دقائق سجل أندري يارمولينكو الهدف الثالث، ليعزز من تقدم «البنفسج».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
خورفكان
شباب الأهلي
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