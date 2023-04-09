«الملك 42» على حساب «الفارس»

علي معالي (الشارقة)

حقق الشارقة فوزاً صعباً على الظفرة 1-0، بهدف سجله اللاعب البديل سالم صالح في الدقيقة 75، في المباراة التي جرت بينهما بـ«الإمارة الباسمة»، ليرفع «الملك» رصيده إلى 42 نقطة، ويتوقف رصيد «الفارس» عند 8 نقاط في المركز الأخير في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.

تصدى حارس الظفرة خلال الشوط الأول إلى أكثر من كرة خطيرة من جانب الشارقة، خاصة من عثمان كمارا ولوان بيريرا، في حين لم تظهر أي خطورة لهجوم «الفارس» حيث لم يختبر علي الحوسني طوال أول 45 دقيقة، كما سنحت أكثر من فرصة قريبة للتهديف لـ «الملك» خاصة تلك الفرصة الخطيرة من باكو ألكاسير في منتصف الشوط، والتي مرت بجوار القائم الأيسر.

لعب كوزمين مدرب الشارقة بتشكيلة غاب عنها الكثير من العناصر الأساسية مثل دجانيني وكايو لوكاس بالتواجد خارج قائمة المباراة، وشاهين عبدالرحمن على دكة البدلاء ومعه محمد عبدالباسط.

وفي الشوط الثاني لعب شاهين بدلاً من مانولاس، في محاولة لمنح المدافع اليوناني مزيداً من الراحة قبل لقاء عجمان في الكأس، وسالم صالح بدلاً من ماجد سرور.

وكان الهدوء واضحاً في بداية الشوط الثاني، رغم أن الفوز للفريقين كان مهماً، خاصة للظفرة، الذي يبحث عن الهروب من القاع، ولم يكن الشارقة في كامل تركيزه لعدد كبير من لاعبيه، وهو ما يجعل جماهير الفريق في حالة «قلق» قبل لقاء «البرتقالي» في إياب نصف نهائي الكأس.

وفي الدقيقة 75 نجح سالم صالح في تسجيل هدف الشارقة بعد سلسلة من المحاولات، التي تصدى لها حارس الظفرة بمنتهى البراعة، وكذلك تصدت عارضة «الفارس» لهدف مؤكد من شاهين عبدالرحمن.