جابر وبنتشيتش.. النهائي المكرر في «تشارلستون»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



تأهلت التونسية المصنفة خامسة عالمياً أنس جابر، إلى نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500 نقطة للعام الثاني على التوالي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و7-5.

وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في عام 2017، إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية متقدمة 5-3.

ولكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة.

وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.

وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي، السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة وحاملة اللقب في إعادة لنهائي العام الماضي، وذلك بعد تغلبها على الأميركية جيسيكا بيجولا الأولى 7-5 و7-6 (7-5).

واستكملت مباراة السويسرية والأميركية اليوم، بعدما توقفت السبت بسبب المطر في الشوط الفاصل عندما كانت بيجولا متقدمة 4-2.