الإثنين 10 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جابر وبنتشيتش.. النهائي المكرر في «تشارلستون»

جابر وبنتشيتش.. النهائي المكرر في «تشارلستون»
9 ابريل 2023 23:15

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
موجوروزا.. استراحة مفتوحة
ديوكوفيتش يستعيد الصدارة العالمية من دون لعب


تأهلت التونسية المصنفة خامسة عالمياً أنس جابر، إلى نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500 نقطة للعام الثاني على التوالي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و7-5.
وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في عام 2017، إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية متقدمة 5-3.
ولكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة.
وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.
وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي، السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة وحاملة اللقب في إعادة لنهائي العام الماضي، وذلك بعد تغلبها على الأميركية جيسيكا بيجولا الأولى 7-5 و7-6 (7-5).
واستكملت مباراة السويسرية والأميركية اليوم، بعدما توقفت السبت بسبب المطر في الشوط الفاصل عندما كانت بيجولا متقدمة 4-2.

أنس جابر
فلاشينج ميدوز
ويمبلدون
بيليندا بنتشيش
آخر الأخبار
الإمارات نموذج للعطاء الإنساني
الإمارات
الإمارات نموذج للعطاء الإنساني
اليوم 04:23
مواقف زايد.. يشهد لها التاريخ
الإمارات
مواقف زايد.. يشهد لها التاريخ
اليوم 04:23
يوم زايد للعمل الإنساني.. مكارم في شهر العطاء
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني.. مكارم في شهر العطاء
اليوم 04:23
العطاء.. أسلوب حياة ونهج إماراتي
الإمارات
العطاء.. أسلوب حياة ونهج إماراتي
اليوم 04:23
المستكشـــف راشد (من المصدر)
الإمارات
الأربعاء المقبل.. إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد»
اليوم 04:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©