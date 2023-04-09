جوارديولا يدافع عن هالاند

لندن (د ب أ)

شدد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أن النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، لم يعترض على قرار استبداله خلال لقاء الفريق مع ساوثهامبتون.

وقرر جواريولا استبدال هالاند بزميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4 / 1 على ملعب الفريق المنافس، أمس السبت، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب سانت ميرين، معقل فريق ساوثهامبتون، تألق هالاند، الذي أحرز هدفين من أهداف مانشستر سيتي الأربعة، ليرفع رصيده التهديفي البطولة إلى 30 هدفاً في الموسم الحالي. وشهدت المباراة أيضاً تسجيل جاك جريليش هدفاً لسيتي، فيما أحرز ألفاريز ركلة جزاء للفريق السماوي في الدقيقة 75، بعد 6 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) جوارديولا قوله عقب المباراة، حيث تحدث عن استبدال هالاند: «لم يبدِ أي شكوى من ذلك الأمر مطلقاً. إنه يحترمني كثيراً. يتعين علينا الاعتناء به ويجب أن يكون هناك الكثير من الاهتمام».

وأضاف جوارديولا «بالطبع في مباراة مهمة مثل هذه عندما يتعين علينا تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات أو أي شيء، فإنك بحاجة لأن تدفع به، لا شك في ذلك، ولكن في ظل هذا الجدول المزدحم بالمباريات فإنه ينبغي عليك أن تستعين بسلاح آخر».

وأوضح المدرب الإسباني: «جوليان مستعد دائماً وجاهز. وظهوره بهذا المستوى يمنحنا دفعة كبيرة». ويتنافس مانشستر سيتي حالياً من أجل التتويج بثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث يوجد حالياً في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي توج به في الموسمين الماضيين، وذلك قبل 9 مراحل على نهاية البطولة، كما صعد لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبلغ أيضاً الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، بعد غدٍ الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، ثم يستضيف ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم، قبل أن يعود لملاقاة مضيفه بايرن ميونيخ في لقاء الإياب بعدها بأربعة أيام، ويلتقي بعدها مع شيفلد يونايتد في قبل نهائي كأس إنجلترا في 22 أبريل الجاري. كان جوارديولا على استعداد لرسم أوجه تشابه بين هالاند والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه أشار إلى أن الطول الفارع للنجم النرويجي يجعله معرضاً للإصابات، أكثر من ميسي ورونالدو.

وأشار جوارديولا: «ميسي لم يصب بأذى معي عندما كنت أتولى تدريب برشلونة الإسباني، كريستيانو لم يعانِ من أي إصابة أيضاً. جسد إيرلينج طويل جداً وضخم للغاية ويحتاج إلى الكثير من العناية». واستدرك قائلاً: «لكنني أعتقد منذ أن التقيته، عندما وصل هذا الموسم لسيتي، فإن لديه عقلية رائعة. يضع رأسه في الموضع الصحيح. يحتاج إلى أن يكون محترفاً كمنافس وليس لديه رد فعل عندما يخطئ الأهداف أو في جلسة التدريب عندما يغيب عن المباريات».

واختتم جوارديولا حديثه عن هالاند قائلاً: «إنه يشعر بالإحباط، لكن هذا الشعور لا يدوم سوى لمدة خمس دقائق فقط وبعدها يعود تفكيره للوضع الصحيح، وهو ما يكفي للقيام بالمهمة التي يتعين عليه القيام بها».