«البلدية» و«الدفاع المدني» في نهائي «طائرة عجمان الحكومية»



عجمان (الاتحاد)



تختتم الاثنين النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، والتي تقام بتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث يلتقي دائرة البلدية والتخطيط مع الإدارة العامة للدفاع المدني في المباراة النهائية لمنافسات بطولة كرة القدم في الساعة العاشرة مساءً.

ويسعى دائرة البلدية والتخطيط للحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسختين الماضيتين عامي 2019، و2022 بينما يطمح الإدارة العامة للدفاع المدني لتدوين اسمه ثاني فريق يفوز بكأس البطولة.

وأكد عبد العزيز عبد الله مدير البطولة جاهزية اللجنة العليا المنظمة لختام الدورة، قائلاً إن اللجنة المنظمة أعدت حفلاً متميزاً يشتمل على العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، ويتضمن ألعابا نارية وعروض ليزر، وسحوبات على جوائز وهدايا قيمة للجمهور، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مدرجات إضافية للجمهور وأماكن خاصة للعائلات والسيدات.

من ناحية أخرى، أسدل الستار في نادي مصفوت للرماية على منافسات بطولة الرماية، بإقامة مواجهات المرحلة الأخيرة من مسابقات إسقاط الأطباق مسدس رجال، وبندقية الشوزن فردي رجال، وبندقية السكتون صحون فرق نساء، وسط حضور جماهيري لافت تفاعل مع المنافسات وأضفى أجواءً حماسية على المشهد الختامي.

حضر الختام عبد الله حمدان بن دلموج رئيس مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعادل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وناصر بن ضحى مدير بطولة الرماية.

واتسمت المنافسة بين المتسابقين بالندية والإثارة، وأسفرت نتائج مسابقة إسقاط الأطباق مسدس رجال عن تتويج سعيد محمد هاشل الخاطري، وحسن عبد الله نعمان البلوشي من فريق السوان بالمركز الأول وجائزة 20 ألف درهم، وحصل محمد أحمد محمد عبدالله ومحمد مراد موسى عبد الله من الإدارة العامة للدفاع المدني على المركز الثاني وجائزة 10 آلاف درهم، وفاز عمر محمد الهرمودي وحسن إسماعيل الجلاف من دبي بالمركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، بينما نال أحمد علي عبدالله البلوشي وعبدالله سلطان الجلاف من زلزال المركز الرابع وجائزة ألفين درهم.

وفي مسابقة بندقية الشوزن فردي رجال، فاز أحمد محمد أحمد بن غنيم بالمركز الأول وجائزة 8 آلاف درهم، ومحمد عبيد سالم عبيد الكعبي بالمركز الثاني وجائزة 6 آلاف درهم، ونال حمد سالم سيف الكعبي المركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، فيما حصل سعيد محمد سعيد القايدي على المركز الرابع وجائزة بقيمة ألفين درهم.

أما في مسابقة بندقية السكتون صحون فرق نساء، فقد توجت مريم أحمد خميس اليماحي، وشيخة علي محمد المرزوقي من نادي مصفوت بالمركز الأول وجائزة 10 آلاف درهم، وفازت آمنة سلطان الدرمكي، وعزاء سعيد الدرعي من ند الشبا بالمركز الثاني وجائزة 8 آلاف درهم، وحصلت فاخرة عبد الله الدرعي، وصبحاء خميس الدرعي من جميرا على المركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، فيما نالت حمدة أحمد لشكري، وأسماء أحمد الكمدي من جبل علي المركز الرابع وجائزة ألفين درهم.