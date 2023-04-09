«دادا باي» يحصد لقب «الهوكي للإبداع»

الشارقة (الاتحاد)



أحرز «دادا باي» لقب بطولة الهوكي الرمضانية الثانية التي نظمها الاتحاد بمشاركة 10 فرق، في ملعب الاتحاد الرسمي بمدرسة الإبداع الأميركية بالشارقة، بعد مباراة مثيرة أمام شرطة الشارقة 5-3، فيما حصد قرية الشعب المركز الثالث، بعدما تغلب على شيما 3-1.

وحضر اليوم الختامي وتتويج الفائزين اللواء سيف الزري قائد شرطة الشارقة، وعبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وفاطمة الرميثي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة ورئيس للجنة الاستثمار والتسويق، وخالد مراد الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة خالد الظنحاني الأمين العام المساعد، أحمد السويدي رئيس للجنة الفنية، منى الغزال رئيسة للجنة النسائية.

أشاد عبدالله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، بالمستوى العام للنسخة الثانية من البطولة هذا العام، وقال: إقامة البطولة تتزامن مع تدشين أجندة السنة الثانية للاتحاد، وحرصنا على استمرارية النشاط للمحافظة على مكاسب الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، ونشيد بالدور الذي قام به جميع أعضاء مجلس الإدارة في إنجاز المهام المطلوبة، وإقامة الدورة في الملعب الرسمي للاتحاد في مدرسة الإبداع الأميركية، جزء من النجاحات التي تحققت في توفير ملاعب مناسبة تقام عليها المنافسات.