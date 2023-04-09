«الأبيض» يستعد لكأس آسيا بتجارب من «المستوى الأول»

معتز الشامي (دبي)



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات في قرعة كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ووقع «الأبيض» ضمن التصنيف الثاني، وتخطط إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد، لتكثيف تحضيرات المنتخب للمحفل القاري، حيث يتوقع إلغاء معسكر مايو وأغسطس، على أن تشهد الفترة من سبتمبر وحتى انطلاق البطولة في يناير، دخول المنتخب في 4 إلى 5 فترات «تجمع متقطعة»، تشهد خوض من 6 إلى 9 وديات، قبل النهائيات القارية، حيث ترغب إدارة المنتخبات الوطنية، في الترتيب لخوض تجارب مع منتخبات الصف الأول والثاني.

وتنتظر الإدارة لتحديد هوية المنتخبات التي يقع معها «الأبيض» في مجموعته، بعد سحب القرعة يوم 11 مايو، وذلك للتركيز على بقية منتخبات الصفين الأول والثاني للحصول على الخبرة والثقة اللازمتين، لخوض غمار البطولة المرتقبة.

وصنف الاتحاد الآسيوي المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وجاء «الأبيض» في المستوى الثاني مع العراق، وعُمان، والصين، وأوزبكستان والأردن، بينما ضم المستوى الأول السعودية، واليابان، وإيران، وقطر، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وضم الثالث البحرين، وسوريا، وفلسطين، وفيتنام، قيرغيزستان ولبنان، وضم المستوى الرابع الهند وتايلاند، وماليزيا، وهونج كونج، وإندونيسيا، وطاجيكستان التي تخوض مشاركتها الأولى في البطولة.

وينتظر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 24 إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16 من البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثالث.

من جانبه، أكد الصربي رازوفيتش، مدرب الظفرة والوحدة السابق، والذي كان مرشحاً لقيادة منتخبنا، أن «الأبيض» يحتاج في المرحلة المقبلة، إلى تكثيف التحضيرات، بالإضافة إلى خوض تجارب عديدة مع منتخبات آسيا، والتركيز على تثبيت تشكيلة المنتخب وقائمة اللاعبين الدوليين، بسبب كثرة التغييرات في التشكيلة في آخر 3 أو 4 تجمعات لـ «الأبيض».

وعن تغيير التشكيلة، قال أي منتخب أو فريق يحتاج إلى التجانس والتفاهم بين مختلف العناصر، وكثرة التجارب حتى يتحقق ذلك، والأمر بالنسبة للمنتخب أصبح صعباً، لأسباب عدة، أبرزها كثرة الإصابات والغيابات بين الأساسيين، وعدم ثبات التشكيلة، واهتزاز النتائج التي أفقدت اللاعبين الثقة، ويجب العمل على علاج ذلك في أقرب وقت.