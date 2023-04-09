العين وبني ياس إلى نهائي الشباب بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات المرحلة التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو بنزالات فئة الشباب (تحت 18 عاماً)، وذلك في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وكان الحماس هو العنوان الأبرز على البساط بين المتنافسين الذين قدموا مستويات مميزة وسط حضور جماهيري كبير، وتمكن ناديا العين وبني ياس من التأهل لنهائي فئتي البنين والبنات والمنافسة على اللقب.

وعبّر العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، عن سعادته بمستوى البطولة وحجم المشاركة، واحترافية التنظيم، والتعاون الكبير بين الأندية والاتحاد لإنجاح هذه البطولة.

ونوّه الظاهري بجهود ومبادرات الاتحاد التي وصلت بجو جيتسو الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية، فضلاً عن نشر ثقافة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، والعمل المتواصل على تطوير البطولات المحلية التي أصبحت نقطة الانطلاق لأبناء وبنات الوطن نحو العالمية، لافتاً إلى الإقبال الكبير من لاعبي ولاعبات الأندية للمشاركة في البطولة المحلية الأغلى، والدور الملموس الذي تبذله الأندية في تطوير رياضة الجو جيتسو من خلال الدفع بخيرة لاعبيها في البطولات المحلية.

وشهدت منافسات فئة الشباب في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة، بحثاً عن اللقب وصعود منصات التتويج والحصول على الجوائز المالية القيمة التي تبلغ 2.5 مليون درهم.

بدوره، أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن لاعبي النادي يتطلعون لتحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليواصلوا بذلك سلسلة الانتصارات والنجاحات التي حققها النادي في مختلف البطولات في الموسم الحالي وما سبقه في المواسم الماضية، وليواصل ترجمة النقلة النوعية التي يعيشها في استثمار مواهب لاعبيه وجهود المدربين للفوز بأقوى بطولات الجو جيتسو.

وأوضح العويس أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من البطولات الأقوى، ولذلك فقد استعد لاعبو النادي لها بشكل جيد، موجهاً الشكر لاتحاد الجو جيتسو على الجهود التي يبذلها في تطوير مسابقاته.

وأبدت مدربة فريق العين للسيدات البرازيلية فلافيا كينتارلي رضاها التام عن المستوى الذي ظهر عليه فريق سيدات العين للجو جيستو وأدائهن القوي على البساط، موضحة أن الأجواء إيجابية والمعنويات عالية ومعدل الثقة في أفضل حالاته بسبب التحضيرات الجيدة والمناسبة طوال الشهور الماضية.

وأضافت كينتارلي: هذا موسمي الأول في تدريب لاعبات نادي العين، ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبات الموهوبات اللاتي يمتلكن الطموح والرغبة في تحقيق الإنجازات، خاصة في هذه البطولة الغالية على قلوب اللاعبين كافة. نتطلع إلى الحفاظ على إنجازات النادي التي تحققت في الأعوام الماضية.

وأعرب راشد مطر الظاهري لاعب نادي العين عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أنه لا يعاني من أي صعوبة في الموازنة بين الصيام والتحضيرات، مشيراً إلى أن التدريبات مرت على نحو جيد طوال الأسابيع الماضية التي استعد فيها مع زملائه في الفريق بكل قوة من أجل تحقيق الإنجازات في البطولة الغالية.

وأضاف الظاهري أنه يخوض التدريبات الذهنية أكثر من تلك البدنية طوال النهار في أيام رمضان، بينما تكون التدريبات المسائية بدنية، مع مراعاة عدم إهدار الكثير من الطاقة والسوائل من الجسم.

وعبرت ميرة سلطان لاعبة فريق بني ياس عن تطلعها لتحقيق إنجاز في بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو، مشيرة إلى أنها بطولة مهمة لكل لاعبي الجو جيتسو في الدولة.

وأضافت: سعيدة بالمشاركة في البطولة الغالية وكان استعدادي جيداً طوال الفترة الماضية من أجل الظهور المشرف في كأس رئيس الدولة، والمشاركة بقميص بني ياس تعزز دوافعي لأنه من الأندية التي اقترن اسمه بالبطولات.