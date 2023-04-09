شباب الأهلي يسيطر على «المراحل السنية» بـ «الألقاب الثمانية»



معتصم عبدالله (دبي)



تقترب مسابقات المراحل السنية باتحاد الكرة للفئات من «الشباب تحت 21» إلى «الأشبال 11 عاماً»، من الوصول إلى محطة نهاية الموسم الحالي، مع بقاء 3 مسابقات تنتظر الحسم، وتشمل دوري الشباب تحت 18 عاماً، وكأس الناشئين تحت 17 و16 عاماً على التوالي.

وقطعت مسابقات المراحل للموسم الحالي 85 % من المشوار إلى محطة الختام، بإسدال الستار على 17 من أصل 20 مسابقة، في انتظار الجولات الأربع المتبقية في دوري الشباب تحت 18 عاماً أيام 12 و16 و20 و30 أبريل، بجانب مباراتي نهائي كأس الناشئين تحت 17 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً، والذي يجمع شباب الأهلي والإمارات.

وفرض «فرسان المراحل السنية» اسم شباب الأهلي على ألقاب الموسم الحالي، في ظل اكتساح شمل كل الفئات من خلال التتويج بثمانية ألقاب حتى الآن، في انتظار زيادة «الغلة» في البطولات الثلاث المتبقية على صعيد فئتي الشباب تحت 18 والناشئين تحت 17 و16 عاماً.

وتفصيلاً، نجحت 8 أندية في معانقة ألقاب الموسم الحالي لمسابقات المراحل السنية، وشملت شباب الأهلي «8 ألقاب»، العين والإمارات «لقبين لكل فريق»، مقابل لقب لعجمان، اتحاد كلباء، الجزيرة، الوحدة، والعربي المتوج بلقب دوري الشباب تحت 21 عاماً.

وحسم «الفرسان» المنافسة على 8 ألقاب في الموسم الحالي شملت كأس الشباب «تحت 21»، دوري الناشئين «تحت 17»، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 «أ»، كأس الأشبال «تحت 14»، دوري الأشبال تحت 13 «ب»، دوري الأشبال تحت 12 «ب»، دوري الأشبال تحت 11 «ب»، في انتظار حسم لقبي كأس الناشئين تحت 17 و16 عاماً على التوالي.

ومثل التتويج بلقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة الأخير- حتى الآن- في سجل «الفرسان»، بفوزه على العربي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب نادي البطائح، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

في المقابل، ينافس «الصقور» بقوة على وصافة الأندية الأكثر نجاحاً في مسابقات الموسم الحالي، بعد حسم لقبي دوري الناشئين تحت 16 «أ»، ودوري الأشبال تحت 14 «ب»، فيما يواجه الفريق منافسه شباب الأهلي في نهائي كأس الناشئين تحت 16 عاماً، بعدما تخطوا عقبة العين 2-0 في نصف النهائي، في الوقت الذي تأهل فيه «الفرسان» على حساب النصر 1-0.

البطولات حسب الأندية



8 ألقاب شباب الأهلي: «كأس الشباب» تحت 21، دوري الناشئين «تحت 17»، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 «أ»، كأس الأشبال «تحت 14»، دوري الأشبال تحت 13 «ب»، دوري الأشبال تحت 12 «ب»، دوري الأشبال تحت 11 «ب»

2 الإمارات: دوري الناشئين تحت 16 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 «ب»

2 العين: كأس الأشبال «تحت 15»، دوري الأشبال تحت 11 «أ»

1 عجمان: دوري الناشئين تحت 16 «ب»

1 اتحاد كلباء: دوري الأشبال تحت 15«ب»

1 الجزيرة: دوري الأشبال تحت 12 «أ»

1 الوحدة: دوري الأشبال تحت 13 «أ»

1 العربي: دوري الشباب «تحت 21»