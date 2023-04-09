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«الليث».. زئير تاريخي أمام «الزعيم» بالدوري السعودي

«الليث».. زئير تاريخي أمام «الزعيم» بالدوري السعودي
9 ابريل 2023 16:00

سلطان آل علي (دبي)
حقق نادي الشباب السعودي، الانتصار على ضيفه الهلال، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي بثلاثية نظيفة وصادمة.
هذا الفوز الذي كسر به «الليوث» أرقاماً تاريخية واقتربوا فيه من صدارة الدوري أكثر وزادوا من المسافة بينه وبين «الزعيم» الهلالي.
وحقق الشباب الفوز الأول له على الهلال منذ أكثر من 8 سنوات وتحديداً في أكتوبر 2014، حينما حقق شيخ الأندية الانتصار بهدف وحيد عن طريق مهاجمه الكوري بارك تشو يونج في الدقيقة 92، وقد استمرت سلسلة عدم خسارة الهلال لمدة 16 مباراة متتالية، حقق فيها الفوز 10 مرات والتعادل في 6.
ولم يكتف الشباب بالفوز على الهلال، وإنما تسجيل ثلاثية نظيفة أدخلته التاريخ، حيث إنّ الهلال لم يخسر بفارق 3 أهداف وأكثر على الإطلاق بدوري المحترفين السعودي منذ 2008، وكسر «الليث» الشبابي هذا الرقم بعد 393 مباراة للزعيم.
وأصبح الشباب على بعد 5 نقاط من النصر الوصيف و6 نقاط من المتصدر الاتحاد، مع تبقي مواجهتين مباشرتين لشيخ الأندية أمام الفريقين.
والجدير بالذكر أنّ نادي الشباب هو الفريق الوحيد هذا الموسم حتى الآن، الذي لم يخسر أمام الخمسة الأوائل في ترتيب الدوري. وحين تعود إلى المباريات الثلاث التي خسرها، تجد أنه خسر أمام الفتح صاحب المركز السادس، والوحدة والعدالة اللذين ينافسان على مراكز الهبوط، 9 نقاط كانت كفيلة بجعل الفريق في صدارة دوري روشن وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه!

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