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البايرن.. جرعة ثقة قبل مواجهة السيتي

البايرن.. جرعة ثقة قبل مواجهة السيتي
9 ابريل 2023 15:31

ميونيخ(د ب أ)

عاد ماتيس تيل إلى تدريبات بايرن ميونيخ عقب تعافيه من الإصابة، في الوقت الذي حصل فيه اللاعبون الذين شاركوا في المباراة، التي فاز فيها النادي البافاري على مضيفه فرايبورج 1/صفر أمس السبت على فترة راحة، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 

وحصل بايرن على جرعة من الثقة بفعل الفوز على فرايبورج، وذلك بعد الخسارة أمام الفريق ذاته في دور الثمانية لكأس ألمانيا قبل ذلك بأربعة أيام، ليضيع حلم الثلاثية. 

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ويواجه بايرن مدربه الإسباني السابق بيب جوارديولا بالإضافة إلى خط الهجوم الشرس لسيتي، بقيادة القناص النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند السابق، وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين، الذي أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع 100 هدف.
وفاز بايرن بجميع مبارياته الثماني في دوري الأبطال هذا الموسم، وسبق لتوماس توخيل المدير الفني الجديد للنادي البافاري، الفوز على مانشستر سيتي خلال قيادة فريقه السابق تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021.
وقال توخيل: «سنواجه المستوى الأعلى هناك، ولكننا سنذهب إلى هناك مفعمين بالشجاعة، أي شيء قد يحدث إذا كنا على استعداد لبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أننا سنكون جاهزين». 

وأضاف: «نفتقد لبعض الثقة وبعض الإبداع، وندرك أننا في حاجة لتقديم أداء رفيع لتثبيت أقدامنا أمام مانشستر سيتي».

بايرن ميونيخ
فرايبورج
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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