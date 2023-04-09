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أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال

أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
9 ابريل 2023 14:03

مدريد(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه لم يكن "متحسماً بنسبة 100%" خلال المباراة، التي خسرها على أرضه أمام فياريال 2 3/ مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، لكن النيجيري صامويل شوكويزي أدرك التعادل لفياريال قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول. 

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للنادي الملكي، ثم أدرك خوسي لويس موراليس التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71، وقبل عشر دقائق من النهاية تقمص صامويل شوكويزي دور البطولة وخطف هدف الفوز لفياريال. 

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وتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس. وأفسد فياريال بذلك احتفالات الريال بالفوز العريض على ملعب برشلونة 4 /صفر في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا. 

وقال أنشيلوتي: "كانت مباراة صعبة، كان من الصعب استعادة الكرة، لقد تعامل فياريال مع المباراة بشكل جيد، لاحت لنا فرصة للتقدم 3 /1، وكان بمقدورنا تهدئة المباراة". 

وأضاف: "ولكن لم يحدث ذلك ولم ندافع بشكل جيد، الحقيقة كان من الصعب بالنسبة لنا أن نكون في قمة الحماس، الأمر طبيعي".
وأكد أنشيلوتي أن مثل هذا السيناريو لن يتكرر خلال المواجهة أمام تشيلسي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، موضحاً: "كان من الواضح أنه من الممكن أن تصبح الأمور معقدة، لقد حدث الأمر ومباراة الأربعاء قصة مختلفة، الحرارة تراجعت بعض الشيء بالأمس، لكنها ستظل إلى ذروتها يوم الأربعاء". 

 

فياريال
ريال مدريد
أنشيلوتي
تشيلسي
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