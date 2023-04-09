الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه

دبي (الاتحاد)

توج نادي الشارقة بلقب بطولة كأس المرحوم عمر بن حيدر الثانية للكاراتيه، في مسابقات الكاتا فرق جماعي ناشئات وآنسات وسيدات وناشئين وشباب ورجال للموسم الرياضي 2022-2023، بعد أن فاز بالمركز الأول في 5 فئات من أصل 6، وحل نادي شباب الأهلي وصيفاً بفوزه بفئة الناشئين، وجاء نادي اتحاد كلباء ثالثاً، ثم نادي الذيد في المركز الرابع.

شارك في البطولة 79 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية هي، شباب الأهلي، الشارقة، اتحاد كلباء، الذيد، عجمان، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومركز دراجون سبورتس، حيث تنافسوا بقوة في 6 مسابقات للكاتا، في حضور عدد من أولياء الأمور ومحبي الكاراتيه.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين الأندية للفوز بالمراكز الأولى، وجرت المنافسات على صالة نادي اتحاد كلباء الرياضي في فئات 14 سنة وحتى فوق 19 سنة.

وتميزت المنافسات بالقوة وارتفاع المستوى الفني، وقام بتتويج الفائزين، المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، وعلي عبيد عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، ومحمد حربوك الشحي وإبراهيم النعيمي عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.